El PSOE de Ceuta afea a Vivas y al PP que intenten sacar tajada política de la pandemia criticando al Gobierno

El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha valorado los dos millones de euros destinados por el Gobierno de Pedro Sánchez a Ceuta, que se beneficiará de 1.499.000 euros del Fondo Social Extraordinario, por una parte, y 523.250 euros, por otra. Esta última cantidad a ayudas dirigidas a la alimentación de niños en situación de vulnerabilidad debido al cierre de los comedores escolares, que el Ejecutivo ha destinado para que la Ciudad financie el refuerzo de sus políticas sociales y de atención a familias en plena emergencia de salud pública para atender a las familias más vulnerables frente al COVID-19.

Manuel Hernández ha destacado que esos dos millones de euros van a reforzar las políticas sociales de “nuestra ciudad y a atender a las personas que peor lo están pasando y, por tanto, es necesario que lleguen cuanto antes”, ha afirmado.

Por otro lado, ha resaltado otra medida de gran importancia aprobada en el Consejo de Ministros de ayer: el acuerdo que recoge las características del primer tramo, por importe de hasta 20.000 millones de euros, de la línea de avales para empresas y autónomos. “Estas líneas de avales son necesarias para ayudar a garantizar la liquidez y a preservar la actividad productiva y el empleo de trabajadores autónomos y pymes”, ha señalado.

El secretario general de los socialistas ceutíes ha valorado la determinación y responsabilidad con que el Gobierno de Pedro Sánchez está afrontando esta crisis y ha destacado que Europa ha alabado tanto la respuesta de los españoles como esa determinación del Gobierno de España y de Pedro Sánchez. “Se ha declarado el estado de alarma y se han movilizado 200.000 millones de euros para levantar ese gran escudo social y económico contra la crisis”, ha apostillado Hernández.

Críticas a Vivas y su Gobierno

Y el PSOE al tiempo que alaba esa determinación del Gobierno central no ha escatimado en comparar para mal lo que sucede en el ámbito local. Así el partido considera que esa determinación es algo muy distinto de lo que viene haciendo tanto el presidente Vivas como el Partido Popular, cuyo Gobierno no deja de hacer comparecencias públicas para atribuirse logros y actuaciones que no le corresponden, según el PSOE. Así, días atrás el Partido Popular emitía un comunicado en el que se daba a entender que el cierre de la frontera de El Tarajal era obra del dirigente popular. “Nada más lejano a la realidad, ya que, primero, no tiene competencia para ello, y segundo porque es una decisión del Gobierno”, ha explicado Hernández.

En la rueda de prensa del miércoles, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, Carlos Rontomé, no tuvo ningún problema en asegurar que “el Gobierno ha valorado el refuerzo que, en cuanto a prestaciones básicas, está realizando la Consejería de Asuntos Sociales, que está dando prioridad, en cuanto al gasto, a las necesidades vitales de la población en situación de vulnerabilidad, es decir, básicamente la alimentación”. En cuanto a los comedores escolares, recordar que es una ayuda que proporciona la Ciudad para suplir el servicio de comedor suspendido por el Ministerio de Educación. Es una ayuda que complementa a las que la Consejería de Asuntos Sociales ya presta a las familias. “Se comprueba como una vez más, un miembro del Gobierno local, omite las ayudas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para este fin”, ha reprochado Hernández.

Ya el presidente Vivas dijo en una comparecencia anterior: “No dejaremos que ninguna familia ceutí se quede sin comer por culpa de la pandemia”. A lo que Hernández le ha replicado: “El Gobierno de Pedro Sánchez tampoco señor Vivas, nada más tiene que ver las medidas y las cantidades aprobadas en el último Consejo de Ministros”, ha manifestado Hernández.

Los socialistas compartimos la iniciativa de la Ciudad para la compra de de 10.000 test rápidos para la detección del coronavirus, 90.000 mascarillas y otro material de protección individual contra el virus. Una iniciativa, que ha sido apoyada por nuestro grupo, como reconoció en rueda de prensa, al entender que es obligada, ya que la pandemia es, sin duda, un problema de todas las administraciones y, por ende, es lógico que todas tengan que actuar. ¿O es que sus compañeros de Andalucía, por poner un ejemplo, están equivocados?.

En este sentido, Hernández recuerda a Vivas y a la secretaria general de los populares, Yolanda Bel, que a través de redes sociales asegura que es una responsabilidad que no le corresponde a la Ciudad, que el martes el Gobierno de España envió a Ceuta una partida de material hospitalario (geles y mascarillas) y que, además, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que España ha cerrado y pagado en toda su integridad un contrato con China de compra de material sanitario por valor de 432 millones de euros, lo “que viene a poner de manifiesto la responsabilidad con la que está actuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez”.

Por todo ello, el secretario de los socialistas ceutíes pide a Vivas y al Partido Popular que deben tener claro que “este virus lo paramos unidos y que en estos momentos, como bien dijo en su última comparecencia de prensa, hay que olvidar las confrontaciones políticas y las siglas y trabajar todos codo con codo para derrotar al virus. Lo que no se puede hacer es aprovechar cada comparecencia pública para, por un lado decir que es el momento de luchar contra el virus y por otro aprovechar el momento para reclamar y hacer reproches al presidente Pedro Sánchez y a su Gobierno”, ha afeado Hernández.

“No son momentos de hacer operaciones de marketing señor Vivas, como el anuncio hecho por el Gobierno local de la apertura de una cuenta solidaria para recibir donativos, ya que somos los poderes públicos los que tenemos la responsabilidad de luchar todos unidos contra el virus y poner los medios necesarios para derrotarlo”, ha concluido Hernández.