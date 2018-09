El PSOE de Ceuta, condena la agresión sufrida por los trabajadores de ATLAS

El Partido Socialista de Ceuta, PSOE, manifiesta su malestar por los acontecimientos sucedidos en el Muelle de poniente el pasado jueves y quiere mostrar su apoyo incondicional a los trabajadores de la empresa ATLAS (CEPSA) que se vieron acorralados y amenazados por los delincuentes que campan a sus anchas en el recinto portuario

La actuación de los efectivos de la Policía Portuaria ha sido impecable, destacan, "y desde el PSOE queremos transmitirles nuestro apoyo y felicitación por la labor diaria que realizan no siempre en las mejores condiciones".

"No se puede consentir que ningún ciudadano, sienta temor cuando debe acudir, por los motivos que sean, al puerto de nuestra Ciudad. Que se viva con miedo no se puede consentir en una Ciudad moderna, en el que la mayoría de los ciudadanos llevan una vida acorde con la Ley y las normas de convivencia", lamentan, "los trabajadores que deben prestar sus servicios en la zona portuaria, no pueden desarrollar su labor atemorizados y con la incertidumbre diaria de si sufrirán un robo, serán agredidos o en el peor de los casos no poder salir ileso de alguna de las emboscadas a las que son sometidos por quienes hacen del delinquir, su forma de vida".

Con esta condena, el PSOE no quiere criminalizar "a la totalidad de los individuos que malviven principalmente en la zona de las escolleras", pero "no es menos cierto, que son muchos los sucesos que están protagonizando y que tienen como autores o partícipes a estas personas que huyen del país vecino por uno u otro motivo".

"Debemos evitar males mayores y no olvidarnos que el puerto de Ceuta está perfectamente integrado en la Ciudad, que es lugar de compras, de empleo, de ocio y una de las puertas de entrada a nuestra tierra. Ni Ceuta ni los ceutíes nos podemos permitir los acontecimientos que se están sucediendo a diario", proponen.