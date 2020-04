El PSOE de Ceuta ha respondido este martes con un comunicado a las invectivas del PP contra la delegada del Gobierno y el presidente Sánchez, aunque sin mencionar siquiera a Salvadora Mateos. La Ejecutiva de Daoiz solo parece estar más separada de Ainara que de la Plaza de los Reyes. "Es una evidencia", han criticado los de Manuel Hernández, "que los reproches, las falsedades y los insultos son los únicos argumentos y las soluciones que los Populares presentan para combatir la pandemia".

Según los socialistas, "la deslealtad es ahora su bandera, tanto a nivel nacional como en Ceuta, y para ello, desde el PP no tienen escrúpulos y utilizan todo lo que le viene a la mano para usarla en su campaña para opacar la nefasta gestión de los Populares y de Juan Vivas".

En ese marco han situado "la utilización continuada como arma arrojadiza del número de fallecidos por la COVID-19, que no tiene nombre ni calificativo porque es sencillamente deleznable”, según Hernández, que tampoco comparece ante los medios desde tiempo atrás del fin de la antigua realidad. Desde su punto de vista, "falsedades como que el Gobierno de España no apoya definitivamente a las pymes y autónomos, que impone medidas económicas ideológicas que van en contra del libre mercado o que no dota de medios al SEPEpara atender al gran número de personas que han perdido su empleo se caen por si solas".

Para fundamentar su posición ha recordaod que "1.215 autónomos ceutíes percibieron la prestación por cese de actividad el 17 de abril" y "que el jueves se hará un nuevo pago por parte del Gobierno socialista a un colectivo totalmente olvidado por parte del PP en la anterior crisis". "Ha tenido que ser el partido que se preocupa de las personas el que haya venido a auxiliar a un colectivo en un momento tan grave", se ha alabado el PSOE, que ha arremetido contra el programa 'Ceuta Resiste' porque "prima la presentación telemática y, lo que es más vergonzante, la fecha y la hora de presentación", aunque desde Procesa se ha negado que su adjudicación vaya a ser "cronológica".

Desde Daoiz también han presumido de la gestión del SEPE porque "la gran mayoría de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) cobrarán el 2 de mayo" en "la mayor nómina de la historia de Ceuta”. "Así podíamos seguir con la interminable lista de falsedades que el PP de Ceuta y Juan Vivas, que no sabe o no constesta cuando se le pregunta por las afirmaciones hechas por su partido, vienen utilizando", ha advertido el PSOE.

"El PP y Vivas vienen utilizando esta pandemia para reprochar y maniobrar para sacar rentabilidad, olvidando que que con un gobierno del PP se recortaron derechos a trabajadores, se bajaron los salarios y se dejaron sin protección a los parados, y las familias en riesgo de exclusión social se dispararon en España. Su prioridad entonces fue los bancos, mientras que para el PSOE lo importante son las personas", han comparado los socialistas, que han cargado contra Vivas porque "siendo el cuarto mejor pagado de España, aprovecha cualquier ocasión para reprochar y reclamar al Gobierno y a sus representantes".

Los socialistas tampoco se creen las alarmas que ha hecho sonar el Ejecutivo local sobre la situación económica de la ciudad ("otra vez la vieja historia de que viene el lobo”, dice Hernández") y han denunciado que "Vivas trata, una vez y otra, de presentar un panorama dantesco para Ceuta". "¿Qué ha hecho el Gobierno local del PP durante 20 años para que Ceuta cuente hoy en día con una economía que no dependa del país vecino? ¿Donde están los estudios? ¿Dónde están los observatorios, las mesas por el empleo?", ha hilvanado en una nota queHernández ha concluido afirmando que "solo saldremos de esta crisis si lo hacemos entre todos, desde la lealtad institucional, apoyando, como lo hace el Gobierno de Pedro Sánchez, al conjunto de la sociedad y en especial a los sectores más afectados por esta crisis económica y social y con el objetivo de que nadie se quede atrás".