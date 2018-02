El PSOE cree que la de la Gran Vía es "la obra del engreimiento" de la agonía del PP en el Gobierno

La agonía en que los socialistas ven al Ejecutivo de Vivas exaspera en Daoiz. El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, se ha mostrado "convencido" este viernes de que “la incompetencia social y económica de un ejecutivo local del PP que languidece no debe arrastrar a Ceuta y a los ceutíes a la deriva”. "No podemos estar un día tranquilo en esta Ciudad debido a la desidia, la dejadez y el abandono en la gestión de Vivas y su equipo, que comete negligencias un día si y otro también”, ha lamentado.

"Los charcos continuos en los que mete el pie el PP constituyen una prueba objetiva de la falta de una hoja de ruta clara en la gestión del día a día”, que ha ejemplificado su hartazgo en cuestiones como la “faraónica obra de la Gran Vía, calle Jáudenes y Plaza de África”. "¿Cuenta el Ejecutivo local con todos los permisos necesarios para acometerla?”, se ha preguntado el PSOE.

Hernández considera que “en los propios comienzos de la obra ya están produciéndose sucesos graves como la barbaridad que ha ocurrido con los sauces ubicados en las inmediaciones de la Catedral, que con una motosierra han sido talados, sin escrúpulo alguno por parte del ejecutivo”. Además, “se tiene previsto eliminar los magnolios de calle jáudenes, donde esperamos y deseamos que no tengan prevista la misma barbarie que han hecho con los mencionados sauces”.

Siguiendo con lo que tildan de la “obra del engreimiento”, los socialistas apuntan también a “la falta de previsión del Ejecutivo local sobre los aparcamientos que van a ser eliminados de la zona”, que “va a ser un grave problema para la ciudadanía debido a la ya de por si escasez de lugares para estacionar los vehículos”. Por si fuera poco, se suman “los problemas que la obra ha generado, por un lado, a los profesionales del sector del taxi, afectados en su parada, y por otro, a los hosteleros de la zona que se van a ver muy perjudicados en el desarrollo de sus actividades”.

El portavoz socialista en la Asamblea ha querido también destacar que “la falta de transparencia es una constante en la gestión municipal del PP”. "Así lo demuestra el último informe anual de fiscalización del Tribunal de Cuentas, en el que entre otras cuestiones se hace referencia a que “en el Portal de Transparencia, en octubre de 2017, no se ha incluido un organigrama en el que se identifique a los responsables de los diferentes órganos, su perfil y trayectoria profesional. Tampoco se han publicado las consultas planteadas por los particulares u otros órganos. No figuran las cuentas anuales de entidades de su sector público, ni los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización. En materia de contratación pública, dentro del perfil del contratista no se ha incluido toda la información expresamente exigida en la Ley 19/2013. No se han dado a conocer las indemnizaciones y reconocimiento de compatibilidad de los altos cargos. Asimismo, la publicación de las declaraciones de bienes y actividades se ha extendido a los miembros del Gobierno, pero no al resto de los representantes locales. Y tampoco se ha publicado la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que son competencia de la Ciudad”. Todo lo anterior demuestra, que “la transparencia en la gestión publica del Partido Popular brilla por su ausencia, saltándose la normativa de forma continuada”.

Por último, el comunicado de prensa remitido desde Daoiz termina haciendo referencia a que “nos sorprende también las prisas, las urgencias por entrar ahora en la Unión Aduanera, que suena más a un canto de sirena de cara a las elecciones y a un apartado más a cubrir dentro del programa electoral del Partido Popular”. Y se añade que “ya está bien de jugar con los sentimientos y bondades de todos los ceutíes, hoy más que nunca Ceuta necesita un cambio al frente de los destinos de los ceutíes porque este Gobierno sigue mostrando, cada vez más, incompetencia y debilidad en su gestión”.