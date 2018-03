El PSOE denuncia la "poca humanidad" del Gobierno con los vecinos del Príncipe

El PSOE, a través de su Secretario General, Manuel Hernández y del secretario del Área de Movimientos Sociales y Diversidad, Yamaldin Mohamed, han realizado una visita a la Barriada del Príncipe Alfonso, reclamados por la Asociación de Vecinos. Los socialistas han constatado en Arcos Quebrados que "toda la actuación está a medias". "La dejadez es absoluta: Las aguas fecales siguen al descubierto en los mismos sitios, apareciendo otra vez las ciénagas putrefactas. Los vecinos están alarmados por la aparición de muchísimas ratas. Hay desprendimientos y corrimiento de tierra por la lluvia, afectando a casas y a una torre de alta tensión", denuncian.

Por su parte, Manuel Hernández señala una situación gravísima en el Príncipe: “No hablamos ya de grandes infraestructuras, estamos hablando de la dignidad de familias ceutíes, tan españoles como cualquier diputado del PP”. El socialista lamenta que, “después de diecisiete años de gobierno de Vivas, no hayan ido realizando, de forma clara y manifiesta en toda la barriada, obras básicas en equipamientos”. Y añade, “es lamentable pasear y ver el abandono”. Manuel Hernández denuncia públicamente la falta de humanidad de este gobierno. Les recuerda a los señores diputados del PP que la inmensa mayoría de la Barriada del Príncipe quiere vivir dignamente, como personas.

Por otro lado, el secretario del Área de Movimientos Sociales, Yamaldin Mohamed, ha comentado que “no nos cabe la menor duda que es una situación flagrante de indefensión, en la que los perdedores siempre son los inocentes, nos referimos a niñas y niños, mayores en general, personas discapacitadas y enfermos. Los vecinos del Príncipe están cansados de promesas. Todas estas familias necesitan soluciones, actuaciones urgentes en algunos casos, porque así no se puede vivir. Algo falla en nuestra ciudad, no es normal ver juntas ostentación y pobreza. Volvemos a reclamar una ciudad para toda la ciudadanía sin distinciones. Y, también, les recuerdo que, si no se creen esta realidad, les invito a dar un paseo por el Príncipe con una sola condición: fotografiarse al lado de la inmundicia. Además, todo está documentado con fotografías”.

Por otro lado, el socialista Manuel Hernández exige al gobierno de la Ciudad el asfaltado de muchos tramos de “carretera” de tierra usados por los vecinos a diario. Señala que “suponen un peligro y un sacrificio para muchas familias, y también un impedimento para ambulancias o bomberos. Nos comentan los vecinos que, cuando comenzaron las lluvias, la situación se convirtió en una verdadera odisea, llegar hasta las casas en coche era casi una proeza, teniendo en cuenta socavones y barro por doquier. Y este mismo problema lo sufren las personas que se desplazan andando”. En este sentido, reclama, también, acabar de una vez con el problema de los coches abandonados y quemados. También señala el problema de muchas familias que llevan a sus hijos al colegio, al médico o a comprar, pues “los coches que se dedican al comercio transfronterizo bloquean y colapsan a los vecinos con largas colas de vehículos”.

Los socialistas sostienen que se ha "estigmatizado" a una parte de la población sin tener en cuenta que, en esta parte de la ciudad, "viven ante todo personas". "Son muchos años de abandono. Los vecinos de la Barriada del Príncipe Alfonso han visto cómo se han remozado muchas barriadas y a ellos no les llega ni el “mantenimiento”. Consideran que enumerar las deficiencias y describirlas ya no tiene sentido. Los socialistas hablan de “actuaciones urgentes”, como se han hecho en el resto de este querido País. También recuerdan que la Democracia empieza precisamente entre los que no tienen y el Príncipe Alfonso requiere de muchas intervenciones.