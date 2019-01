El PSOE denuncia una “posible cesión ilegal de trabajadores” del Plan de Empleo a TRACE

El PSOE de Ceuta denuncia una “posible cesión ilegal de trabajadores” del Plan de Empleo a TRACE, empsa adjudicataria del servicio de limpieza pública viaria. “El descontrol y la desfachatez del Gobierno de Vivas está alcanzando unos límites insospechados. Las últimas de sus ocurrencias es suplir los incumplimientos y carencias en materia de limpieza con personal contratado para el Plan de Empleo”.

Una de las cuestiones que genera dudas en el Secretario General de los socialistas ceutíes, Manuel Hernández, es si entre las memorias presentadas por la Ciudad para ser beneficiario de la subvención otorgado por el Servicio Público de Empleo (SEPE) con carácter finalista para los Planes de Empleo se encuentra la de la limpieza de los mercados, porque “de no ser así y dado que el personal contratado se está destinando a esta actividad , se podría estar produciendo un incumplimiento del carácter finalista de la subvención y no se debería descartar la posibilidad de tener que devolver el dinero otorgado , ya que, no se está respetando por parte del Sr. Vivas y su Gobierno, el sentido de la subvención”.

“Los socialistas pensábamos que ya lo habíamos visto todo cuando éramos testigos de cómo, mayoritariamente mujeres, contratadas por la Ciudad en el ámbito de los planes de empleo, fregaban con cubo y fregona en mano, las aceras de nuestras plazas o con una bayeta la valla de la obra faraónica de la Gran Vía como si del pasillo de una casa particular se tratara. Resulta irrisorio que una obra con un coste superior a 10 millones tenga que ser limpiada por personas que forman parte de un programa de políticas activas de empleo y en las condiciones en que lo hacen, pero no solo es esto lo que están haciendo a la vista de todos, el gobierno de la ineptitud y la incompetencia, sigue ayudando a una empresa privada con la que tiene contratado unos servicios de limpieza que debe prestar a cambio de unos emolumentos millonarios y además le aporta personal a cero coste para la patronal”, lamentan.

Desde Daóiz nos extraña que el Sr. Vivas y los suyos se ofendan cuando hablamos de “empresas amigas”, ya que, es el ejecutivo del partido popular quien las beneficia en detrimento de otros empresarios y sobre todo de los trabajadores, que siguen padeciendo jornadas reducidas sin posibilidades de mejora porque el Sr. Vivas les proporciona a la empresa concesionaria de la limpieza, personal de plan de empleo





“El PSOE de Ceuta , quiere ser claro al respecto , por la limpieza viaria y de mercados ya se le paga a TRACE , no se puede pagar dos veces por un mismo servicio beneficiando a una empresa privada , se está produciendo una posible cesión ilegal de trabajadores y entre las memorias del Plan de empleo no se contempla ni la limpieza viaria ni la de mercados, por lo que , al tener esta carácter finalista, se está incumpliendo los términos por los que el SEPE ha transferido el dinero de la subvención solicitada”.