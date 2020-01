La acusación al Gobierno de Sánchez de "colaboracionista" con Marruecos escandaliza al PSOE ceutí

La escalada de agresividad dialéctica del PP de Ceuta con el Gobierno central del PSOE y Podemos, al que este sábado se llegó a tachar desde Ainara de "colaboracionista" con el anexionismo marroquí, ha colmado la paciencia de los socialistas caballas. “Describir de esa forma la actitud del Gobierno de la Nación y de su presidente, Pedro Sánchez, no es ya una infamia sino una acusación muy grave que sobrepasa todas las líneas rojas del debate político”, ha advertido este domingo Manuel Hernández.

Para el líder del PSOE de Ceuta, "el PP y Vivas se han instalado en un discurso muy peligroso que invita al odio y no a la moderación, que invita a la ruptura de la convivencia, esa que tanto defendía antes para no pactar y alcanzar acuerdos con los ahora sus socios de la ultraderecha, y no a la cohesión, que invita a subir la crispación y no a la mesura”.

“Los populares ceutíes y Juan Vivas están dejándose arrastrar por aquello de lo que querían huir, los extremismos y la radicalidad, y andan perdidos, desorientados y mal aconsejados”, ha lamentado Hernández, que en un comunicado ha destacado que “lo peor es que están sembrando lo que no debe ni puede dar fruto. Pero se empeñan en su propia contradicción, como se puede comprobar en los últimos días”.

Desde su punto de vista "se han instalado en el discurso de la extrema derecha y solo les pido una cosa. Hay una obligación de todo político y es la de procurar la convivencia democrática, no jugar con ella, no enfrentar, no dividir, sino contribuir a la convivencia democrática y eso se hace con respeto a la libertad del otro y no llamando traidor al presidente del Gobierno o dejando entrever que se desconfía de las actuaciones de la ministra de Asuntos Exteriores de España”.

Hernández se ha preguntado "dónde está la lealtad y el respeto, eso que siempre tiene en la boca Vivas, con el Gobierno de España”, aunque ha opinado que "es cierto que cuando veáis a la derecha tan crecida no penséis que están fuertes, es un síntoma de debilidad".