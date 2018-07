El PSOE exige a Vivas que aclare quién ha hecho perder a Ceuta 3,6 millones de Planes de Vivienda

El PSOE de Ceuta ha exigido este domingo al Gobierno de Vivas "responsabilidades" por la última resolución judicial que le obliga a devolver al Ministerio 3,6 millones de fondos recibidos para Planes de Vivienda que no justificó. "En una ciudad como esta con tanta escasez de viviendas, en la que un elevado número de familias se ven obligadas a vivir en condiciones infrahumanas, no se puede consentir que un Gobierno deje perder 3,6 millones de euros en inversión, cuando las necesidades de los ceutíes son tan acuciantes y por no tener, no tienen ni posibilidades de obtener viviendas de alquiler alternativo", han denunciado desde Daoiz.

Los socialistas han explicado que reciben a diario a personas que pasan "penurias" en "viviendas llenas de humedad, habitaciones diminutas donde conviven familias numerosas, demandantes con una antigüedad de años solicitando una morada, desahucios, desalojos y un sinfín de calamidades que no tienen respuesta por parte de un Gobierno del Partido Popular más pendiente de publicitar obras faraónicas que en nada repercuten en el bienestar de los ceutíes que en dar respuesta a los verdaderos problemas de los ciudadanos".

Según el PSOE, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 hacía "una mención especial en su articulado a nuestra ciudad dadas sus condiciones singulares pero Vivas y su séquito han desaprovechado una oportunidad más de otorgar bienestar a las vecinas y vecinos".

"No solo debemos devolver casi 4 millones de euros sino que la temeridad a la hora de litigar hace que debamos desembolsar el dinero de las costas judiciales que desconocemos a cuánto ascienden pero que teniendo en cuenta la cuantía del pleito nos aventuramos a prever que serán muy elevadas", ha augurado el PSOE.

Los socialistas quieren que Vivas aclare "quién debe asumir la realización de semejante despropósito en el que nos vemos envueltos, no ya solo por la obligación de devolver un dinero que no han empleado en beneficio de los ceutíes aún cuando tanta falta hace, sino por la condena en costas sentenciada por los tribunales" y que señale "a quien de manera imprudente ha obligado a la Ciudad Autónoma a acudir a los tribunales de justicia de forma temeraria jugando con dinero público que pertenece a los y las ciudadanas de Ceuta y proceder en consecuencia".

Manuel Hernández opina que “este dinero no sólo podía haber sido destinado a la construcción de viviendas nuevas tan necesarias en nuestra Ciudad, sino que también se podía haber empleado en las reformas integrales de algunas barriadas como Príncipe Felipe o Barriada Molino, donde las fachadas de las viviendas se están cayendo a trozos”.

"Estamos ante un Gobierno acabado, que ni tiene conciencia ni resuelve los problemas de los ceutíes, que despilfarra los recursos con los que cuenta en obras faraónicas, que en vez de beneficiar perjudican a los ciudadanos, y a los que sus promesas sin cumplir y su red clientelar ya no le sirve para mantenerse en una Institución tan relevante para la sociedad ceutí como lo es la Ciudad Autónoma", ha concluido.