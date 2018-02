El PSOE y el MDyC culpan al PP en general y al "Desgobierno" en particular del aumento del paro

El PSOE y el MDyC han valorado este viernes en sendos comunicados a los medios el incremento del número de desempleados registrado en enero en Ceuta. Para los socialistas, "el Gobierno del Partido Popular no quiere ver que más del 90% de los contratos que se hacen en nuestro país son precarios" y "está dando forma a todas las maneras posibles de empobrecimiento de nuestra socieda.

A juicio de los de Fatima Hamed, la evolución del paro es la prueba de que "Ceuta sufre un grave abandono, el del Desgobierno de Vivas, que se manifiesta en la inexistencia de política de empleo, de vivienda, de seguridad, de lucha contra la desigualdad". "El problema no es Ceuta, el problema es su incompetente Desgobierno, es la Corte de los Milagros del presidente, que sólo actúa para mantenerse en el poder", han censurado.

Según Antonio Gil, “los problemas de nuestro país tienen cara, y que la cara, es la imposición de la Reforma Laboral impuesta por el Gobierno de Rajoy, que le permite poner en práctica políticas que obedecen más a una línea ideológica que satisfaga más a los intereses del que más tiene y del poder económico que al interés de la sociedad”.

El PSOE sostiene que los trabajadores españoles "no debemos aceptar con resignación que los desempleados de larga duración" sean llamados ahora “desesperados de larga duración” y "no hacer nada". "Millones de españoles lo están pasando mal y, por no tener no tienen ni esperanza porque no entienden cómo un problema que dura demasiado tiempo no se resuelva por falta de interés e imaginación", ha lamentado el socialista.

El MDyC ha subrayado que "el incremento del número de desempleados en enero es el mayor de los últimos tres años y el número de afiliados a la Seguridad Social cae por debajo de los 22,000 de los que se ufanaba el Desgobierno como uno de sus logros, aunque en los datos revisados por la Seguridad Social nunca se alcanzaron". "El único régimen que se incrementa es el de Empleadas del Hogar, que se ha cuadruplicado en la etapa del Desgobierno", ha remarcado.

La formación localista considera que "la realidad sigue mostrando que no se genera empleo y el que se crea es básicamente temporal, casi el 92% de los contratos realizados en el mes de enero, punto y medio por encima de la media nacional". "Aunque se firman más contratos de trabajo, los temporales se incrementan en un 20% en relación al año anterior", ha comparado.