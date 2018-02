El PSOE pedirá al Pleno un plan integral para Finca Guillén y reorientar los Planes de Empleo

El Grupo Parlamentario Socialista de Ceuta, llevará en el próximo Pleno ordinario del día 26 de Febrero, una propuesta relativa a la situación de abandono que se encuentra la Barriada “Finca Guillén” – que ya denunciaron públicamente a principios de este mes - y la creación de una comisión que elabore y oriente los Planes de Empleo.

Los socialistas le dirán al Ejecutivo que “hablar de zona urbanizada o habitable es ser demasiado generoso cuando nos referimos a la Barriada ‘Finca Guillén". Y cómo no, en lo que parece que va a convertirse en un lugar común de aquí a final de legislatura el PSOE no va a dejar la oportunidad de comparar al hablar de un barrio desatendido, una vez más, lo poco de la periferia y lo mucho del centro: “Los niveles de insalubridad de esta barriada son inadmisibles en una ciudad del Siglo XXI, la misma en la que el Gobierno del Partido Popular se gasta casi 9 millones de Euros en reformar una única vía que no necesita intervención”, ha recogido la formación en su nota de prensa de este viernes sobre el asunto en cuestión.

“Las aguas fecales tienen una presencia privilegiada en todo el barrio, provocando un olor insoportable, que hace difícil la respiración en ese entorno y donde además las ratas, los bichos, insectos y toda clase de roedores campan a sus anchas. La red de saneamiento se encuentra en muy mal estado y obstruida. Una de las cuestiones que más preocupa a los vecinos de Finca Guillen son las dificultades que tienen los servicios de emergencia para acceder a la barriada”, repasa en su propuesta la situación el PSOE.

Ante esta realidad, los socialistas quieren que el Pleno apruebe actuaciones concretas y piden que el Gobierno solicite un informe económico y jurídico para que estudie la posibilidad de realizar una actuación integral en el barrio y mejore la “accesibilidad, seguridad, dotación y servicios y limpieza”.

Planes de Empleo

Además de la situación concreta de este barrio, el principal grupo de la oposición esta legislatura quiere que el Pleno le dé el visto bueno a una propuesta sobre los Planes de Empleo. En concreto, los socialistas de Manuel Hernández quieren que “a la mayor brevedad posible” se cree “una comisión que elabore las memorias de actuación de dichos planes, orientándolos hacia futuras actividades de desarrollo en la ciudad, dirigidas hacía colectivos más necesitados, priorizando el empleo en los jóvenes y parados de larga duración y que conecte la actividad con nuestro modelo productivo; evitando los efectos perversos que en la actualidad tienen, como son: cesión ilegal de trabajadores, competencia desleal a las empresas del sector privado, intrusismo laboral, destrucción de empleo, etc”.

El PSOE cree que los Planes de Empleo juegan en nuestra Ciudad un “papel vital”, tanto así que los socialistas los consideran, “dada la situación de desempleo que vive la Ciudad, absolutamente necesarios; ahora bien, de lo que se trata es de sacar de ellos todo su potencial, aprovechar todo lo que puedan aportar al conjunto de ciudadanos, por eso, el PSOE de Ceuta considera un momento fundamental en el devenir del procedimiento la fase en la que se elaboran las memorias, ya que, de ellas van a depender las actuaciones que se van a desarrollar con posterioridad”.

Y es que los socialistas ven con preocupación como pasan los años y los Planes de Empleo se suceden sin que dejen de representar otra cosa más que “un remedio paliativo con muy poco valor añadido para los desempleados ceutíes”. De ahí su propuesta para a través de memorias orientar los planes para lograr un mayor grado de éxito en la inserción laboral posterior de quienes los disfrutan.