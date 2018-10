El PSOE pide al Gobierno que "ponga freno" al punto negro de la avenida de Otero

Después de los múltiples accidentes que han surgido en la avenida de Otero, el secretario del Área de Barriadas de los socialistas ceutíes, Juan Gutiérrez, se ha puesto en contacto con unos vecinos de la barriada de Otero pertenecientes a la antigua asociación, para que conocer "en primera persona" el punto negro de la vía.

"El tramo que consideran como negro, empieza subiendo a unos metros antes de la entrada a la barriada militar hasta los otros pabellones militares, la curva que hay justo en la entrada de la antigua fábrica de harina, en la que hay una parada de bus, es la causante de múltiples accidentes por excesos de velocidad de vehículos y motos, los cuales la mayoría surgen de madrugada, causando grandes destrozos en las aceras, en los bolardos o en los talleres del cuartel de la ULOG en el cual un vehículo ha entrado rompiendo la fachada", explica Gutiérrez, señalando que "la suerte hasta ahora ha sido que ninguno embistiese contra los peatones que transitan las aceras o esperan en la parada del bus"

Desde el PSOE llaman la atención atratarse de una zona muy transitada sobre todo en horas punta, convirtiéndose en una vía rápida de Hadú y del polígono Virgen de África y que usan los cuarteles de la ULOG, Regulares y Legión, barriada y colegio de Manzanera, Centro de Día de Otero, Residencia y Centro de Mayores, Residencia de Suboficiales, IES ABYLA, poligonos Virgen de África, Comandancia de la Guardia Civil y Estadio ‘Alfonso Morube'

Para Gutiérrez “no es normal que en tan corto espacio de tiempo y en la misma zona haya tantos accidentes, aparte de los que ya ha habido, por eso desde el PSOE instamos al Gobierno de la Ciudad a que le ponga freno y no caiga esta demanda en barbecho” y –añadió el socialista- “después no nos lamentemos y actuemos cuando haya victimas, porque una vida no cuesta lo que vale un badén reductor de velocidad”.