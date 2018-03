El PSOE preguntará al Gobierno en el Pleno por el amianto del 'Ortega' y otras deficiencias del colegio

El Grupo Parlamentario Socialista preguntará al Gobierno este mes en el Pleno por las actuaciones a llevar a cabo en las cubiertas con amianto del CEIP Ortega y Gasset y por otras "graves deficiencias" del centro, en el que aprecia que la "inquietud" de las familias del alumnado es tan "clara y evidente" como "justificada".

"El Gobierno de la Ciudad", han criticado los socialistas, "no ha hecho nada por quitr el aumianto para evitar el grave peligro que sufren los menores que están ahí escolarizados porque actúa a golpe de protesta y solo cuando los afectados toman conciencia del problema y realizan las reclamaciones pertinentes se hace el ofendido como si nada supiera y promete actuaciones que nunca lleva a cabo".

Para los de Manuel Hernández "la existencia de una cubierta de amianto requiere una actuación urgente para la retirada de la misma y un Gobierno caracterizado por el despilfarro no puede supeditar la salud de los menores a la existencia o no de presupuesto: hay obras que deben ejecutarse aún en prejuicio de otras cuando estamos hablando de sustancias cancerígenas y menores, binomio que nunca puede ir de la mano".

Además, el colegio de la Junta de Obras del Puerto "carece de escaleras de emergencia y varios cristales se encuentran rotos y pegados con cinta en aulas donde pasan al menos 5 horas niños de corta edad, circunstancia que no se puede consentir". En el entorno no hay mejor panorama: "El pavimento está hundido y no ha sido reparado por Acemsa, responsable por sus obras de canalización de fecales", según el PSOE.