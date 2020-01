El PSOE quiere que se oblique a los empresarios ceutíes a pagar salario mínimo más plus de residencia

- Explique su versión sobre los 7,2 millones perdidos en 2019 por la Ciudad, que no coincide ni con la del Gobierno local ni con la del central.

- Están usando ese tema para desviar la atención de los males que ha ocasionado el Ejecutivo del PP durante casi 20 años. Es una excusa para echarle tierra al PSOE y al Gobierno de la Nación. Vivas se equivoca cuando el PP llama mentiroso al presidente de España y a mí, pero lo peor es poner al Gobierno central de ladrón al hablar de 'robo'. ¿Cómo va a defender a la Ciudad cuando vaya a hablar con Sánchez con lo que ha dicho? Esos convenios no se podían renovar con Presupuestos prorrogados. Con Menores empezaron a hacer gestiones en junio y en septiembre se firmó el convenio. ¿Qué pasa con el agua y el hecho fronterizo? Parece que no estuvieron suficientemente diligentes. Sí sabían que no se podía pagar como con Presupuestos normales, que hubiesen hecho las tareas administrativas en tiempo y forma porque las cuentas del Estado se cerraron en octubre. No se dieron cuenta.

- Entonces, ¿no llegó el dinero porque no hicieron lo que se hizo con Menores?

Por ejemplo. Yo hice gestiones personales con la ministra de Hacienda para que los fondos llegasen. Hablé con ella y se lo di por escrito. Después lo hablé con su jefe de Gabinete.

- ¿Qué le dijo?

- Que estaban tratando el tema. Eso no quiere decir que el PSOE, que Manuel Hernández no se haya movido.... Lo hice y lo voy a seguir haciendo. Ojalá los Presupuestos de 2020 recojan la partida de 2020 y de 2019. Los fondos deben llegar porque son necesarios, pero no vale para usar la cantinela con el fin de tapar lagunas.

- Con ese dinero pendiente quedan en el aire programas como la atención en la calle a los menores migrantes solos. ¿Usted ha pedido en Ferraz que en el primer Consejo de Ministros se apruebe lo que se tenga que aprobar?

- El Gobierno de la Nación se acaba de configurar y este martes será la primera reunión para tomar decisiones trascendentales. Yo voy a luchar porque esos 7,2 millones lleguen a la ciudad cuanto antes. Ese es mi trabajo también, mirar por Ceuta. Ni pasividad ni robo, porque hablar así deslegitima para ir ahora a reclamar esas ayudas.

- Una de esas decisiones “trascendentales” se presume que será el aumento del salario mínimo [el Ejecutivo quiere pactarlo con los agentes sociales tras elevarlo un 22,3%, hasta 900 euros, en 2019] . ¿Pedirá que se obligue a los empresarios locales a pagarlo sin diluir en él el plus de residencia o apoya el pacto de la Delegación con la patronal del año pasado ?

- A mí lo que me gustaría es lo mejor para el interés general de la ciudadanía y, sobre todo, para cubrir la espalda de los más vulnerables. Que se suba el salario mínimo todo lo que se pueda y que se tenga derecho al plus de residencia.

- Entonces, si de usted dependiese, el salario mínimo más plus en Ceuta y Melilla.

- Efectivamente.