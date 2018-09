El PSOE reprocha al Gobierno de Vivas que no dé a los gitanos “el sitio que merecen”

El secretario general del PSOE ceutí, Manuel Hernández, se ha hecho eco este lunes de la situación en la que se encuentra la Comunidad Gitana tras una reunión de trabajo con su presidente, José Macías, con quien ha tratado "diferentes demandas y preocupaciones que no son atendidas por el Ejecutivo local desde hace años". "Se merece su sitio dentro de la sociedad ceutí, pero el Gobierno de Vivas se lo niega", ha lamentado Hernández, que se ha visto con Macías junto a sus secretarios de Organización, Rafael Leal, y de Barriadas, Juan Gutiérrez.

Una de las principales demandas del colectivo es "un local social donde poder reunirse y realizar actividades", reivindicación "constante" que "no ha sido atendida desde hace ya muchos años, a pesar de las expectativas, por parte del Ejecutivo de Vivas". Expectativas que son calificadas por Hernández como “falsas”, añadiendo que “se trata de seguir mareando a la ciudadanía con promesas hipócritas, que no cumplen ni lo tienen previsto porque ya lo vienen demostrando desde hace muchos años”.

La Comunidad Gitana ha transmitido al PSOE la situación por la que atraviesan muchas familias, “azotadas por el elevado desempleo, la pobreza y la exclusión social, así como por la falta de una vivienda digna y la necesidad de oportunidades para los jóvenes”. Hernández ha lamentado que Vivas no haya recibido a Macías "para al menos escucharle y atender en la medida de lo posible sus necesidades: no me parece de recibo que lo haya atendido en la calle o a las puertas de su despacho”.

Desde Daoiz se entiende que “el Gobierno del PP cree suficiente que colaborar el día 8 de abril con motivo del día internacional del Pueblo Gitano y estar un rato con ellos, es ya más que suficiente para responder a las importantes necesidades de una significativa parte de la población ceutí”.

El comunicado socialista indica que “resulta cuanto menos insólito que se destine dinero a Ceuta para el plan de desarrollo gitano, y para proyectos de intervención social integral, en aras a atender la prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano, y que al representante de la Comunidad Gitana de Ceuta ni siquiera le hayan comentado ningún tipo de iniciativa por parte de la Ciudad.

En definitiva, desde el PSOE de Ceuta “nos hacemos copartícipes de las propias demandas de una parte importante de la ciudadanía, ya que son unas cuatrocientas familias las que configuran la Comunidad Gitana de Ceuta”. Además, se indica que “los gitanos y gitanas de Ceuta también deben tener los mismos derechos e igualdad de oportunidades que el resto de ceutíes”.