El PSOE reprocha a Vivas que ahora sí vea un problema con Marruecos y culpe a Pedro Sánchez

Carlos Rontomé, que este viernes actuó como portavoz del Gobierno, ha anunciado un cambio las actuaciones del Ejecutivo para adoptar “una actitud de contundencia y firmeza”. Este hecho, reflexionan los socialistas ceutíes en un comunicado, “constata que antes, cuando el Partido Popular gobernaba la Nación, la actitud era otra, aunque los problemas fronterizos eran los mismos ¿Cuál era la actitud y qué hacían ustedes antes cuando los populares estaban en el Gobierno de la Nación?”, pregunta Manuel Hernández, secretario general de los socialistas de Ceuta.

Los populares hablan de que la actitud de Marruecos ha cambiado en los últimos meses con el cierre de Tarajal II, las restricciones al turismo, las recomendaciones a sus altos cargos para que no visiten la ciudad. “Estas acciones del país vecino no son nuevas para los ceutíes señor Rontomé y señor Vivas, aunque nos alegra que por fin reconozcan los problemas reales de esta ciudad, que han sido ocasionados, en su mayor parte, por la inacción y la nefasta política de sus gobiernos durante casi 20 años”.

MANIFESTACIONES EN EL RECUERDO

Los socialistas recuerdan cómo el 29 de mayo de 2017 más de 600 personas, convocadas por los empresarios de la ciudad, se concentraban a las puertas del Palacio de la Asamblea exigiéndole a usted y al Gobierno del Partido Popular soluciones a los graves problemas de la frontera. “Le recuerdo que la fecha de esa concentración fue coincidente con la visita a la ciudad del ministro entonces de Justicia, Rafael Catalá”, agrega Hernández.

Con posterioridad, en febrero de 2018, empresarios, sindicatos y colectivos de la ciudad anunciaban para el 15 de marzo una manifestación para conseguir una frontera fluida y segura “Le recuerdo que era Mariano Rajoy, al igual que la anterior citada, el presidente del Gobierno de la Nación y usted el presidente de la Ciudad”, dice el secretario general de los socialistas.

“La conclusión es clara, nada se hizo señor Vivas. El comercio ceutí, los empresarios y Ceuta siguieron pagando las consecuencias de la inacción del Gobierno Central del PP y el de la Ciudad”, matiza Hernández.

Para Hernández, una aseveración como la de “Ceuta está cerca de un punto de no retorno para su supervivencia” no deja de ser una frase “interesada y alarmista”. “Faltan a la verdad cuando afirman que "todas las peticiones hechas al Gobierno de Pedro Sánchez han caído en saco roto, culpándole de no atender una emergencia nacional y reclamando medidas contundentes en defensa de la soberanía nacional”.

La pregunta para el PSOE es obvia: ¿”Cuáles fueron y dónde están las soluciones aportadas por el Partido Popular cuando gobernaba? ¿Dónde están, por citar una nada más, las demandadas de refuerzos de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado?”. “Sencillamente no existieron, y ahora, con un discurso de conveniencia y ocultando sus nefastas actuaciones, lo que pretenden los populares es que de la noche a la mañana los socialistas solucionemos todos los desaguisados que han dejado y todo el daño que le han hecho a esta ciudad”, dice el secretario de los socialistas, que recuerda el que el que fuese ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, nunca visitó la ciudad para comprobar in situ sus problemas. “Todo ello amén del esperpéntico espectáculo que vivimos todos los ceutíes viendo como un agente del país vecino rechazaba estrechar la mano del presidente de la Ciudad cuando acompañaba a su líder, Pablo Casado, en una visita a la frontera. ¿Lo recuerda señor Vivas?”

“Habría que preguntarle qué ha hecho usted y sus gobiernos para darle solución a los problemas de la economía y del comercio de Ceuta , problemas que no son de hace unos meses como ahora dicen falltando a la verdad, “problemas que la ciudad y el tejido empresarial llevan arrastrando y soportando desde hace muchos años, tantos como lleva al frente del Gobierno de la Ciudad”. Quizá el presidente no recuerde los llamamientos y las exigencias que en otrora le hacía desde la Confederación de Empresarios de Ceuta su actual director general de Economía, Comercio y Turismo, por citar solo un ejemplo”, se preguntan, echando en cara a los populares que “solo se han dedicado a plasmar en el papel la reforma de la frontera, la remodelación de la Nacional 352, al igual que hicieron con la rebaja del 75% en el transporte. Los socialistas, en cambio, con un gobierno en funciones, hemos sido los que hemos dotado económicamente todos estos asuntos, convirtiéndolos día a día en realidad”.

Ahora el argumento de su discurso es el de los 7,2 millones de euros que el Gobierno de la Nación dice que no les da. “¿Es ese es el principal problema y la ruina de la economía y el comercio y de la ciudad?”, se pregunta Hernández, que agrega que no cabe mayor falsedad ni discurso más interesado, con el que los populares pretenden tapar el desastre de su gestión, como se refleja en el Presupuesto, “Le recuerdo que tan solo tres empresas municipales necesitan una inyección de 11 millones de euros del dinero de los y las ceutíes para tapar sus pérdidas. También le recuerdo las subvenciones de miles de euros que contemplan las Cuentas destinadas a colectivos como por ejemplo la Federación de Fútbol”, explica Hernández.