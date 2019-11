El PSOE tacha de “burla al Supremo” la solución del Gobierno para recolocar a los viceconsejeros

El PSOE de Ceuta entiende que la solución que el Gobierno ha adoptado para la recolocación de seis de los siete viceconsejeros que se ha visto obligado a cesar para cumplir con lo ordenado en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que entiende que tienen que ser cargos electos, “es una burla a la sentencia”

Según manifiesta el secretario general de los socialistas, Manuel Hernández, que ya solicitó al Gobierno cuando se conoció la sentencia que acatase la misma, la solución de crear una nueva dirección general y cuatro puestos de asesores delegados, “es una exageración, un récord histórico en la institución y un despilfarro de los recursos de todos los ceuties”.

Al Gobierno, señalan los socialistas, se le olvida que en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo se dice textualmente “Así, no puede pasarse por alto el aspecto en que insiste el escrito de oposición y que ya planteó la Federación de Servicios Públicos de UGT de Ceuta en la apelación y antes en la instancia. Es decir, la calificación de fraude de ley que atribuye a la actuación de la Ciudad de Ceuta y a la vulneración de su derecho a la tutela judicial porque se ha privado de efecto a la anulación judicial del inicial nombramiento de la Sra. Álvarez Rodríguez como Subdirectora General de Empleo”, “por lo que no compartimos la solución adoptada por el Ejecutivo, la que no apoyaremos porque somos respestuosos con la Justicia”, explica Hernández.

El secretario general prosigue que “a pesar de contar con tantos cargos públicos, pagados con dinero de todos los ceuties, es ahora cuando la institución está trabajando de forma más ralentizada, introduciendo más burocracia en los procesos con tantos mandos para tan pocos operarios”.

Por último, Hernández deja claro que “el modelo de gestión lo ha anquilosado el ejecutivo del Partido Popular en los últimos 19 años. Y no se trata de mostrar músculo sino de trabajar con eficacia y eficiencia en la gestión”