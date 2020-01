PSOE y Unidas Podemos, pacto de Gobierno en España, de espaldas en Ceuta

El PSOE y Unidas Podemos formarán el primer Gobierno de la Nación de coalición de la corta historia de la democracia en España, caminando juntos con un programa de Gobierno conjunto y ministros de las tres formaciones. Un “honor”, para Pablo Iglesias, una garantía de “gobierno leal y cohesionado”, defendió Pedro Sánchez ante su militancia.

Mientras, a 699 kilómetros de distancia, el PSOE de Ceuta el círculo local de Unidas Podemos siguen de espaldas, espaldas, sin contactos ni conversación alguna, ni oficial ni extra oficialmente. Así lo confirman fuentes de ambos partidos a Ceuta al Día. “Absolutamente ninguno”, admiten desde UP. “De momento, no”, reconocen desde el PSOE, entreabriendo la puerta a futuros contactos.

“No se han puesto en contacto con nosotras para nada”, explica Ramón Rodríguez Casaubón, líder y candidato de Unidas Podemos en Ceuta, “no han hecho nada por hablar con nosotras”, añade con cierto reproche. Desde el PSOE, no obstante, no cierran la puerta y esperan a la formación definitiva del Gobierno en el que, recuerdan, todo apunta a que habrá varios ministros de UP, incluida una vicepresidencia para Pablo Iglesias.

Este mismo martes, la vicepresidenta primera de la Asamblea y número 2 del PSOE ceutí, Cristina Pérez, ha mostrado la “alegría” de los socialistas de Ceuta por un Gobierno de mayoría progresista. “Así lo quisieron los españoles en las distintas elecciones”, recordó y así será “a pesar de amenazas e intimidaciones”.

Contactos que dan por hechos en la sede de Delegación de Gobierno, eso sí, matizan fuentes del equipo deasesores de la delegada, una vez que se confirme la continuidad de Salvadora Mateos, que este martes asistía a la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados.