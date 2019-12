PSOE: “Vivas dijo que Vox tenía un discurso incendiario y ahora dice lo contrario. Esa es su credibilidad”

El PSOE de Ceuta ha salido al paso por fin de las palabras del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, quien en su periplo de entrevistas para explicar su pacto con la ultraderecha, ha acusado a los socialistas de “no ser fiables para la estabilidad de Ceuta”. Para el secretario del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, este giro es la prueba de la escasa credibilidad del presidente de la Ciudad: “Vivas dijo que Vox tenía un discurso incendiario que era negativo para la convivencia, para la estabilidad y el progreso de Ceuta, ahora opina todo lo contrario y esa es pues la credibilidad y la fiabilidad de su palabra”

“Sus declaraciones ante los medios faltan a la verdad y son, además, contradictorias. Son solo una artimaña, un treta, para disfrazar la realidad·, manifiesta el secretario general de los socialistas ceutíes, Manuel Hernández, para quien el único responsable de lo sucedido en el pleno del Presupuesto es el presidente Vivas, “que permitió al portavoz de la ultraderecha que insultara con graves ofensas. La calificación del pleno como el de la purga socialista puso a las claras cuáles eran las intenciones del presidente, que claramente ha doblado la rodilla y blanqueado en la Asamblea a la ultraderecha, y de los compañeros de viaje elegidos para la aprobación de las Cuentas”.

El líder de los socialistas ceutíes recuerda en un comunicado cómo durante todo el discurso “del vocero ahora del Gobierno (en alusión a Carlos Verdejo, portavoz de Vox), el presidente asentía cada afirmación, con lo que queda claro que la ultraderecha está claramente conformada por dos partidos en Ceuta, el PP y Vox”. Hernández entiende “que Vivas, con su actitud y sus mentiras en las emisoras de radio, ha demostrado su falta credibilidad, de confianza, de convicción y de transparencia, a la hora de buscar lo mejor para Ceuta”. “Los socialistas ni somos criminales ni tenemos manchadas las manos de sangre y sí hemos aportado mucho para el progreso de este país y de esta ciudad, algo que los aspirantes a suceder a personajes nefastos de la historia negra de este país no pueden decir. Hay quien cree que repitiendo muchas veces una mentira, esta se convierte en verdad”.

El PSOE lamenta que la ultraderecha, “blanqueada” en la Asamblea ahora por Vivas, “se jacta de haber hecho desaparecer la Dirección General de Barriadas y cinco puestos de controladores, ya que como bien dijo el portavoz de la ultraderecha el apoyo al Presupuesto no era un cheque en blanco para el gobierno del PP, que con su asentimiento y plegado a sus órdenes se ha integrado en el bloque de la ultraderecha ceutí”. Las palabras de Vivas ante los medios lo dicen todo cuando afirma “busco la estabilidad de la institución y proteger los intereses de los ceutíes, y he encontrado el apoyo responsable por parte del grupo de Vox, que aprobó los presupuestos sin pedir ninguna parcela en forma de cargo o protagonismo en ningún área de gestión del Gobierno".

“El cinismo no puede ser mayor, sobre todo cuando el portavoz del bifachito se permitió el lujo de airear las prebendas conseguidas, es decir la caza al rojo y la de llevar a cabo un nuevo episodio de la noche de los cristales rotos. Eso, sin duda, es un apoyo responsable y sin pedir nada a cambio señor Vivas, aunque da más la impresión que es un sometimiento suyo y de su Gobierno a los caprichos de la ultraderecha”, dice Hernández.

El presidente “del bloque del bifachito” en Ceuta habla de un ahorro “aunque no hace público el coste de los cuatro nuevos puestos de asesores delegados creados y publicados ya en el BOCCE, señalan los socialistas, “en una clara maniobra para intentar regatear el cumplimiento del contenido de la sentencia de Tribunal Supremo sobre los viceconsejeros no electos”. “No pueden ser viceconsejeros, pues no hay problemas, los nombramos directores generales o asesores delegados, aunque eso sí, manteniendo los mismos sueldos”. Todo ello pese a que en la sentencia del Tribunal Supremo, que ahora ha desestimado el recurso de nulidad presentado por la Ciudad, le advierta de la existencia de fraude de ley. “¿Y nos acusa de no haber apoyado su Gobierno en este asunto?”, pregunta Hernández.

Hernández cree que Vivas deja en el aire el incremento del IMIS, las ayudas al estudio, la gratuidad de los libros de texto “y otras cuestiones básicas para las clases más desfavorecidas” argumentando que el Gobierno en funciones de la Nación, “llamando traidor la secretaria general del PP, Yolanda Bel, al presidente Sánchez”, no ha firmado los convenios de la desalinización del agua y el del hecho fronterizo. “Sin embargo no ha explicado a los ceutíes que en el Presupuesto de 2020 dos sociedades que deberían ser autosuficientes (al menos lo comido por lo servido), como son el Parque del Mediterráneo y Amgevicesa presentan inyecciones de dinero público de casi diez millones de euros para compensar sus enormes pérdidas”.

Para Hernández, la pregunta es: “¿Quién traiciona a los intereses de los ceutíes? ¿Quién miente descaradamente para ocultar la realidad a los ceutíes? Pero esta cuestión, que son solo es un botón de muestra, no debe ser importante para el bifachito. De esta realidad no se jacta la ultraderecha, la que habla con un discurso xenófobo y racista y la que ha obligado a Vivas a poner en marcha la caza al rojo. El presidente Vivas y el consejero de Hacienda tampoco dicen nada a los ceutíes, ocultar la información, pero si asienten las afirmaciones de la ultraderecha de que “vamos a acabar con los chiringuitos” . ¿Acabar con los chiringuitos?”.

Para los socialistas, en sus críticas al Gobierno de la Nación, Vivas achaca una pasividad al secretario general de los socialistas ceutíes con respecto a los convenios del agua y del hecho fronterizo. “¿Es que Vivas tiene un bola de cristal para conocer las acciones llevadas a cabo por Hernández al respecto? En cuanto a la actuación de la delegada del Gobierno, que es socialista, hay que recordarle a Vivas y su gobierno y agregados que es la máxima representante de la Administración General del Estado y de Gobierno de España en la ciudad, por lo que queda claro que el PSOE sí que ha atendido a las solicitudes hechas por el presidente Vivas, tal y como el mismo reconoce en las entrevistas concedidas a Onda Cero y Cadena Ser”, señalan.

“Esos son sus argumentos, que son falaces y que llevan a la equivocación impulsada”, apostilla Hernández, que agrega “que habla de mi fiabilidad como si él pudiera decidir y que los demás le tengamos que decir que sí”.

“Si Vox, que pedía la cabeza del presidente, es ahora la estabilidad de Ceuta, entonces Vivas debería dimitir, porque fue el que dijo, por activa y por pasiva, que no pactaría con el partido de ultraderecha porque ponía en peligro la convivencia en Ceuta. Recuerde sus palabras antes de iniciar la campaña de las municipales en la que explicaba la irrupción de Vox con un discurso incendiario, cargado de prejuicios que confunde y ofende, y que es totalmente negativo para la convivencia, para la estabilidad y para el avance y el progreso de Ceuta. Estos señores que tampoco cuenten con el Partido Popular a la hora de alcanzar ningún tipo de acuerdo en cuanto a la investidura y en cuanto el Gobierno de la Ciudad”, manifiesta Hernández.

“El presidente ha traicionado a los ceutíes que depositaron su confianza en él”. “Esa es pues la credibilidad y la fiabilidad de su palabra”, concluye el secretario general de los socialistas ceutíes.