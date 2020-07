El PSOE vota en contra del calendario de festivos del Gobierno al no contemplar el final de Ramadán

El representante del PSOE de Ceuta en la Comisión Informativa de Hacienda, José María Mas, ha votado en contra de la propuesta de calendario laboral propuesta por el Gobierno, al no recoger como festivo la fecha de la Pascua de fin de Ramadán.

Mas, que ha participado en la reunión convocada de la mencionada comisión, ha explicado que "los socialistas no van a votar a favor de un calendario laboral con festivos que no atienden a todos las sensibilidades y realidades de la población, y que, además, no sea aceptado por todos los y las ceutíes”. “Todos los ciudadanos se tienen que sentir representados en el calendario”, ha explicado el diputado socialista, que recuerda que “las fiestas son una parte esencial para la convivencia de todos los ceutíes”.

El PSOE de Ceuta recuerda que el pasado año ya presentó una enmienda a la propuesta del Partido Popular (PP) para el calendario laboral del 2020, para que se contemplase la Pascua del fin de Ramadán, Eid Al Fitr, como festivo.

Para los socialistas se trata de una reivindicación “histórica” de la comunidad musulmana de Ceuta y consideran que debe ser reconocida porque representa a un elevado porcentaje de la población”, explica el secretario general de los socialistas ceutíes, Manuel Hernández. El PSOE apuesta por un calendario que refleje la “diversidad cultural de nuestra ciudad, sin primar a una comunidad por encima de otra”, y entiende que la Pascua del fin de Ramadán ya está recogida en el calendario escolar desde hace dos cursos académicos, por lo que el laboral “debe adecuarse y contemplar la misma realidad”, concluye Hernández.