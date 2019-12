“Le quitan el pan a los hijos de Dios para arreglarle el garaje y piensan que Dios se lo va a agradecer”

Casi en el mismo instante que el Gobierno de Ceuta rebatía al arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo, éste, en sus redes sociales puntualizaba e insistía en sus críticas. “Ustedes dicen que le quitan el pan a los hijos de Dios y que van a emplear el dinero en arreglarle el garaje y piensan que Dios se lo va a agradecer. ¡Qué poco lo conocen!”, ironiza, subrayando que no ha sido él “quien ha mezclado emigrantes, menores, entiéndase niños, y restauración de iglesias: han sido ellos, los políticos”.

“Parece que digo cosas que no debo decir y que me meto donde no debo entrar. Pues volveré a escribir lo que alguno parece que no ha leído: «No sé de quién es responsabilidad esa iglesia del Carmen que los políticos ceutíes pretenden restaurar con el dinero quitado a los pobres, pero tengo la certeza de que si es del Obispado de Cádiz y Ceuta, no permitirá que un solo euro de lo robado a los pobres sirva para poner un solo ladrillo en esa iglesia»”.