Ramos reconoce que se usa a Tragsa y los Planes de Empleo para limpiar lo que Trace no hace

El consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, se ha confesado este martes en el Pleno otra vez "preocupado" por el servicio de limpieza pública y recogida de residuos que presta Trace desde febrero 2013 y que, según la portavoz del MDyC, Fatima Hamed, ha pasado de 583 a 385 trabajadores con informes que alertan de que no hace el 14% de los barridos manuales que debería.

"Es evidente que hay servicios que no se prestan y, por tanto, que no se pagan, y hay zonas de la ciudad que no están en el óptimo nivel de servicios que tendrían que tener", ha asumido el consejero en la nueva línea del PP, que hasta el verano pasado defendía sin fisuras que Tragsa lo hacía todo y bien.

Para calmar la ira ciudadana, lo que ha hecho la Ciudad, según ha reconocido Ramos, es "complementar" a Trace con 30 personas de Tragsa a diario (20 los fines de semana) y cien de los Planes de Empleo.

El Gobierno no busca un servicio "óptimo" sino "supremo", así como con Urbaser, cuando el Ejecutivo recibía Escobas de Plata y todo tipo de galardones. Mientras lidia con Trace, Ramos ha asegurado que si acumula las sanciones leves o graves prescritas en los Pliegos para romper el contrato "así se hará".

Hamed se ha preguntado cómo es posible que la Ciudad use "resquicios" de legalidad "que cuestiono" para gastar dinero extra en el mismo objeto ya adjudicado por contrato a otra empresa. "Estamos pagando cerca de 17 millones de euros presupuestados para tener las calles mínimamente limpias pero no lo están y lo que no se puede es seguir escurriendo el bulto", ha protestado la localista, que ha exigido conocer cuándo se presentará la auditoría "funcional" sobre cómo se presta el servicio comprometida por el Ejecutivo hace casi un año.

"Se están dejando de hacer trabajos, cierto, y con Tragsa y los Planes de Empleo se hace lo que se puede hacer no contemplado en los Pliegos de Trace", ha intentado enmendarse el consejero. "Vamos a hacer lo legalmente establecido que es abrir los expedientes que corresponda y sancionar sin imposiciones", ha completado.