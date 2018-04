La Ciudad no sabe aún cómo pagar la reparación de averías de la red de saneamiento para las que ya no hay dinero

La Ciudad tuvo que replantear el contrato de mantenimiento y mejora de la red de saneamiento de la ciudad al cometerse un error en la redacción del pliego de condiciones que doblaba la cantidad necesaria de 4 a 8 millones de euros. El contrato se reduce a la mitad y la anualidad de 2018 está ya agotada pero el consejero de Medio Ambiente y responsable de Acemsa, Fernando Ramos, insiste en que se acometerán las reparaciones necesarias, aunque ya no dispone de dinero.

Seis meses por delante sin consignación presupuestaria y 1,6 millones de deuda acumulada en solo tres meses. “Ustedes calcularon dos millones de euros al año en averías que ya no se pueden pagar, este año ya ninguna más”, apuntaba Aróstegui alo que Ramos alegó que aún “tenemos la mitad del dinero y se harán solo labores de reparación y no de mejora al reducirse un 52 por ciento el importe y buscaremos la fórmula de reestructurar los servicios planeados para no sobrepasar el importe”.

Una respuesta que a Aróstegui le sonó extraña: “¿Se van a pagar las facturas pendientes de 2018 con cantidades de 2019? Espero que asuma la responsabilidad de lo que está diciendo porque es una irregularidad manifiesta”, avisó el portavoz de Caballas.

“Lo último que me faltaba es que responda por mí”, se indignó el responsable de Medio Ambiente que intentó aclarar su respuesta logrando empeorarlo: “Los técnicos de buscarán una solución con las anualidades anuales para compensar las obras que falten sin gastar más dinero del que tenemos”, zanjó.