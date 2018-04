El refuerzo de los medios policiales en Ceuta, la prioridad para Juan Vivas

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha percibido la “consideración especial” que, para el Gobierno de la Nación tienen las ciudades de Ceuta y Melilla, algo que se concretado hoy en la reunión de coordinación presidida por la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y Función Pública, Soraya Sáenz de Santamaría, “y en la que he visto la voluntad de fortalecer la presencia del Estado y de los servicios públicos fundamentales en nuestra ciudad, reforzando las actuaciones en tanto en materia de infraestructuras como de efectivos y medios personales”.

Así lo ha subrayado al término de la reunión de coordinación que se ha celebrado esta tarde en el Complejo de La Moncloa y en la que además de Sáenz de Santamaría, han participado los ministros de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo; Justicia, Rafael Catalá; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat; así como los secretarios de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro y de Hacienda, Alberto Nadal, así como los delegados del Gobierno en ambas ciudades, Nicolás Fernández y Abdelmalik El Barkani. “No es muy común un encuentro con este formato para tratar una problemática específica, como es la de Ceuta y Melilla, y por lo tanto, tenemos que contemplarla como una reunión extraordinaria, en la que el mismo hecho de que se haya celebrado ya pone de manifiesto la inequívoca prioridad que son Ceuta y Melilla para el Gobierno de la Nación”, ha remarcado Vivas.

La de hoy “no ha sido una reunión para hacerse la fotografía y tampoco un gesto”, ha concretado, “sino muy productiva y positiva, y porque se nos ha dado a mi y al delegado del Gobierno la oportunidad de precisar qué entendemos como prioridades, algo que hemos hecho desde la lealtad más absoluta y convencidos de que estamos prestando un servicio a Ceuta y también a España”, ha precisado el presidente, que espera resultados “e ir avanzando en las próximas semanas y meses en las peticiones que se han cursado”.

Esas peticiones se han transformado en un conjunto de medidas a llevarse a cabo de manera urgente, con independencia de la programación a medio y largo plazo en infraestructuras prevista para Ceuta y que se contemplan en la acción de Gobierno ,y que coordinará por parte de la vicepresidenta.

Frontera y menores extranjeros no acompañados

Para el presidente, la prioridad es el incremento y refuerzo de efectivos de los Cuerpos de Seguridad, una reivindicación “justa y necesaria”, ha referido. Además, se ha planteado que hay que dar un impulso y acelerar los proyectos de remodelación integral de la frontera del Tarajal, la aceleración de las obras en la carretera N-352 y la construcción del nuevo instituto de secundaria en el Brull, compromisos asumidos como prioridad por los ministerios correspondientes.

Respecto a la reforma del Tarajal, lo que se ha pedido es acortar el plazo de redacción del proyecto y que se busquen fórmulas para que, una vez listo, se puedan iniciar las obras, que están estimadas en unos 12 millones de euros, de inmediato. También se ha solicitado la búsqueda de fórmulas para compensar los gastos extraordinarios que ambas Ciudades afrontan, como consecuencia de las tensiones que se originan en la frontera, en el ámbito de los servicios propios.

Y sin dejar de lado el ámbito de seguridad ciudadana, el presidente ha pedido que se apliquen los mecanismos adecuados en relación con la fuerte presión migratoria que sufre el puerto, tanto de adultos como de menores no acompañados. En relación con éstos últimos, el presidente de la Ciudad ha pedido “asistencia y apoyo” porque la capacidad de acogida de Ceuta “no es ilimitada”, porque Ceuta y Melilla no pueden dar una solución al problema de pobreza infantil del país vecino, y porque es necesaria la solidaridad del resto de España. Ha recordado que este fenómeno migratorio, que no tiene comparación, ha desbordado la capacidad de ambas ciudades.

Refuerzo de medios en Ingesa y Educación

En otro orden, en la reunión, aprovechando la presencia de la ministra Montserrat y del ministro Méndez de Vigo, se ha solicitado atención para las necesidades del personal de INGESA y del MECD, planteando que la ratio profesional, respecto a la carga de trabajo, se equipare a las medias nacionales, “lo que se ha asumido y además se van a desbloquear los mecanismos técnicos o presupuestarios que pueden impedir que este objetivo se lleve a cabo”, y que se articulen medidas para la mejora de la promoción de la carrera profesional, especialmente del ámbito sanitario.

Y, por último, también se ha puesto encima de la mesa la situación del transporte y comunicaciones con la península y la necesidad de agilizar los mecanismos para abaratar los precios para los residentes y los no residentes; así como el perfeccionamiento de las especificidades fiscales incluidas en el REF, y que ya se contemplan en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Una reunión "de extraordinaria entidad"

Para Vivas, el hecho de convocar, en una misma sala, a cuatro ministros y tres secretarios de Estado para abordar la situación de Ceuta y Melilla es la máxima expresión “del compromiso expresado hace justo un mes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de atender de manera prioritaria las realidades de las dos ciudades autónomas, un compromiso que no responde a fines electorales o a intereses partidistas, sino que es consecuencia de los principios que defiende el Gobierno de la Nación en todo el territorio nacional y uno muy importante es el de garantizar la igualdad de derecho de todos los ciudadanos españoles”. El presidente ceutí también ha destacado la celeridad con la que se ha convocado esta reunión de envergadura, “otra muestra más de ese compromiso e interés por atender las peticiones urgentes que le hemos cursado las dos ciudades y por lo tanto esta reunión no es un hecho aislado sino un compromiso acreditado con Ceuta y Melilla, enmarcada en una estrategia que garantiza la igualdad en e acceso a los servicios públicos en condiciones de calidad de los ceutíes con el resto de España”.

El compromiso no es nuevo, ha querido dejar claro el presidente, que ha recordado que ha habido tres ejemplos recientes en los que el Gobierno de Rajoy ha demostrado su voluntad y firmeza a la ahora de atender a Ceuta. El primero, cuando con motivo de la crisis económica, se garantizó la suficiencia financiera de la Ciudad Autónoma a través de la compensación del IPSI; el segundo, la recuperación y mejora de las partidas y convenios perdidas con el anterior Gobierno, en políticas sociales, educativas y medioambientales; y el tercero, el mantenimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF).