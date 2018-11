Las réplicas sin posibilidad de réplica de Emilio Carreira

Un modelo de debate muy criticado por toda la oposición, pero que desde el Gobierno el propio presidente recordó que ese el mismo que se usa en el Congreso de los Diputados. “Hay que ver más la tele, señor Aróstegui”, recomendó con sarcasmo ante las quejas del portavoz de Caballas.

Carreira usó su turno de intervención no para ahondar en las bondades de los presupuestos para 2019, que admitió que son “continuistas, sí, pero con importantes novedades”, sino para analizar y desmontar el discurso de la oposición grupo a grupo.

Así, Javier Varga tuvo una “intervención decepcionante” en la que vino a decir que no merece l apena debatir unos Presupuestos que se van a aprobar sí o sí y cuando, además hay elecciones en el horizonte. “No sé si nos estaba diciendo que como hay elecciones no apoya el presupuesto o que como hay elecciones no tenemos que gobernar”, dudó Carreira. El portavoz popular tampoco entendió las críticas por la gestión de la deuda: “La hemos causado y la hemos intentado pagar, como si fuera eso algo malo, las deudas se contraen cuando hacen falta y desde luego siempre se pagan y esta administración lo ha hecho”.

Más duro fue con MDyC y su portavoz Fatima Hamed, a quien afeó que les hubiera llamado “caterva”, expresión peyorativa que para el portavoz supone hablar de un grupo de personas “despreciables” y que Hamed aseguró haber usado simplemente como “multitud de personas”. Diferencias entre acepciones aparte, Carreira considera que de gobernar Fatima Hamed “no conduciría a esta ciudad sino al caos”. El portavoz popular acusó a la portavoz localista de mentir con sus críticas a Tragsa asegurando que la empresa pública ha creado “cien empleos de ceutíes”. Una afirmación que despertó la indignación en la bancada de la oposición, que negó casi al unísono el dato.

El tono crítico del portavoz escaló un grado más al llegar al discurso de caballas, a quienes acusó de “intentar callar a la mayoría”, algo que, aseguró, “ya está pasando en España y quieren traer a Ceuta: grupos minoritarios radicales que quieren tener el protagonismo que no les ha dado la sociedad”.

Una crítica de radical que Carreira aplicó a la inmigración, acusando a Aróstegui de querer “inmigración a mansalva” y de generar él mismo el efecto llamada con esas afirmaciones, insistiendo e que “las políticas sociales no pueden ser ilimitadas”. “¿Cuánta población oude soportar Ceuta?”, preguntó Carreira.

Pero con quien más elevó Carreira el tono cómico fue con el portavoz socialista, Manuel Hernández, a quien acusó de aburrir “con su letanía y para que no nos durmamos nos pega gritos a veces”, ironizó Carreira bordeando el sarcasmo. “No se ponga nervioso y no pegue esos gritos que no es bueno para la salud”.

“El PSOE -recordó Carreira- “tiene una oportunidad magnífica” de ayudar a Ceuta”. Frontera, puerto, educación… enumeró el portavoz popular aludiendo al Gobierno de Pedro Sánchez. Carreira pidió a Sánchez que no se venga arriba hablando de corrupción. “Este gobierno ha tenido algún caso que ha salido antes del Gobierno, cuando no había caso de corrupción y no se ponga vestido de limpio que tiene alguno en esa causa que también está investigado, algún compañerete de usted”.