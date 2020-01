Rontomé intuye una operación para "que Vivas dimita o haya una moción de censura" tras el 'caso Vox'

El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Rontomé, ha vuelto a negar este viernes que su partido tenga "pacto" alguno con Vox y ha equiparado sus "acuerdos" con los alcanzados con otros partidos "como el MDyC, que se abstuvo sobre el Presupuesto tras atenderse algunas de sus enmiendas, o el PSOE". "Nuestra intención como Gobierno en minoría es llegar a acuerdos con todos y tener estabilidad en los tres años y pico que nos quedan", ha adelantado.

Interpelado por los gritos pidiendo la dimisión de Vivas en la "concentración antifascista" de este jueves, el consejero ha opinado que "ahí está realmente la intencionalidad que mueve todo lo que está sucediendo, hacer presión para que el presidente dimita o haya una moción de censura que están alentando". "El objetivo final de todo esto es introducir inestabilidad en el Gobierno, por eso ese juego constante de algunos grupos políticos para unir PP y Vox como si fuéramos uno, que estamos en el mismo saco y no hay diferencias entre nuestras políticas", ha señalado.

Rontomé ha tildado de "grave" la situación generada "por los dos diputados de Vox que han salido de ese grupo político" y ha subrayado que "lo último que nos hace falta es alentar la crispación al margen de las vías del Estado de Derecho".

"Hay personas y partidos que han acudido a los Tribunales y ahora que actúe la Justicia: no se debe alentar la confrontación porque la convivencia es un valor en la ciudad, pero no un elemento que podamos estimar constantemente hasta que rompa, ese es un juego peligroso", ha advertido convencido de la necesidad de no revivir escenarios como los creados en 2006 tras las letras de la chirigota de 'Los polluelos...'.

El titular de Educación ha asegurado que "en principio" su partido no piensa ejercer la acusación particular en caso de abrirse diligencias judiciales al hilo de los supuestos mensajes islamófobos de Whatsapp de los miembros de la cúpula de Vox "como tampoco lo hemos hecho ante cualquier otro comentario".

"En Redes Sociales se lee de todo y hay quien perteneciendo a determinados partidos las usa para alentar el odio, no estoy hablando de Vox, y no nos presentamos como acusación particular contra nadie", ha argumentado el consejero, que no ha querido elucubrar sobre qué hará el PP si la Justicia certificase que los mensajes de Vox no están "manipulados", como dicen los de Juan Sergio Redondo.