La Ciudad se desentenderá de confinar marroquíes irregulares en fase 2 y pide que se repatríe a todos

El portavoz accidental del Gobierno de Ceuta, Carlos Rontomé, no cree que la teoría según la cual Marruecos ha paralizado la repatriación de sus ciudadanos atrapados por el cierre de la frontera en la ciudad por la declaraciones del presidente Vivas reclamando que esa medida se aplicase como en Melilla. El consejero ha defendido este miércoles que en el grupo de marroquíes a los que se permita acceder a su país entren también inmigrantes adultos y menores y ha opinado que, si no es así y Ceuta entra el lunes en la fase 2 de la desescalada, como confía la Administración local que sucederá, sería "absurdo" mantener abierto el polideportivo 'La Libertad'.

En esa hipótesis, la de que no haya repatriación y la ciudad avance al siguiente estadio del desconfinamiento, el miembro del Ejecutivo local considera que sería igualmente procedente "paralizar" las obras que se están ejecutando en una nave del Tarajal, cuyo presupuesto ha dicho desconocer, al menos hasta que se aclare si se le podría dar el uso de albergue para el que se concibió la reforma.

Rontomé ha sido contundente a la hora de restar base a quienes achacan a Vivas y Vox la suspensión de la repatriación: "Es querer hacer responsable a quien no lo es porque el presidente lo que hizo el viernes fue pedir una solución similar a la de Melilla... Al día siguiente llegaron los autobuses y no hay nada que haga pensar en que la operación se suspendiese por esas declaraciones", ha razonado el consejero, que no obstante ha advertido que Vivas solo "defiende los intereses de la ciudad y no quiere un trato discriminatorio" y ha dejado claro que "si alguien piensa que el presidente va a dejar de reclamar los derechos de los ceutíes y de Ceuta, se equivoca".

El portavoz ha evitado en todo momento hacer crítica o valoración alguna de las gestiones realizadas por la Delegación para materializar la repatriación de ciudadanos marroquíes (cerca de 400 tiene listados por la Policía y Cruz Roja tras haber pasado en un momento u otro por 'La Libertad').

Este miércoles hay 69 menores marroquíes no tutelados en el polideportivo 'Santa Amelia' y otros 9 en un local del Príncipe. En 'La Libertad' hay 102 adultos alijados, "la mayoría inmigrantes marroquíes irregulares", a los que se suman diez en una casa de Los Rosales, 13 en la mezquita Al Umma y otros 30 en dos locales sociales de Miramar y Príncipe Felipe.