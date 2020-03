Rontomé ve a Vox "bastante suavizado" con respecto a la campaña electoral de hace un año

El portavoz accidental del Ejecutivo local, Carlos Rontomé, ha insistido este viernes por enésima vez en que el Gobierno de Vivas no tiene ningún pacto de legislatura ni nada parecido con Vox. Que primero intentó que el PSOE diera "estabilidad" y "gobernabilidad" a la Ciudad y que, antes de Navidad, cuando el PP quedó definitivamente defraudado con los de Manuel Hernández, a quienes había concedido varios altos cargos y puestos de personal eventual, buscó otros posibles aliados con el mismo propósito.

Su necesidad de respaldo ajeno (al menos 4 votos) para sacar adelante proyectos esenciales como el Presupuesto de la Ciudad, el calendario laboral antes o el PGOU pronto (se supone) ha abocado a los de Vivas a acercarse a Vox, partido con el que no quería saber nada antes de los comicios de mayo del año pasado.

"Las cosas que se dicen en campaña son de campaña", ha recordado Rontomé, que se ha remontado a aquella época para subrayar que el PP quiso desmarcarse de las dos formaciones que, a ojos de Vivas, eran demasiado extremas y ponían en riesgo la convivencia, Vox y Caballas, ya que recelaba del "uso de la religión como arma arrojadiza" .

Hoy, sin embargo, al menos el también portavoz del Grupo Popular en la Asamblea cree que los de Juan Sergio Redondo "se han suavizado bastante" y que son preferibles a la única opción alternativa posible, el PSOE, aunque no se ha desechado la posibilidad de conseguir otros apoyos como los que, vía abstención, dio el MDyC a las cuentas para el ejercicio en curso.

Para muestra, un botón, la elección de las Vicepresidencias de la Mesa Rectora: Ruiz fue "la mejor opción o la menos mala, según se quiera ver", ha dicho Rontomé, que ha justificado que el PP no presentase ningún candidato en que todos sus diputados están ahora, tras la incorporación de Dunia Mohamed al Ejecutivo, en responsabilidades gubernamentales que no pueden ocupar no electos por sentencia judicial.

"Vox se ha suavizado con respecto a la campaña, bastante, y también las relaciones con el PP, por lo que ahora son más fáciles", ha señalado el consejero de Educación, que ha reprochado a los manifestantes que el 28 de febrero se echaron a la calle "contra el racismo" y "por la convivencia", entre otros lemas, la voluntad de "alcanzar lo que no se consiguió en las urnas".

"Las manifestaciones son importantes y la del día 28 fue destacable, pero la calle es una cosa y la política otra... Ese posicionamiento es distinto al pronunciamiento mayoritario que arrojaron las últimas elecciones", ha distinguido el también sociólogo, "y la posición de esa movilización no es la única existente en esta ciudad".