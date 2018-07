Saénz de Santamaría emplaza a Casado a un encuentro para acercar posturas

“Hemos hablado, le he pedido hacer un diagnóstico de lo que es mejor para el partido. A partir de esta tarde concretaremos para sentarnos y ver qué es lo mejor para el partido”, ha recalcado, descartando que buscar un acuerdo que permita una única candidatura sea romper las reglas del juego. “He sido la única candidata que ha superado la barrera de los 20.000 votos, cierto es que hay un reglamento y las reglas son las que son y el otro candidato tiene su derecho a presentarse”, ha insistido.

Saénz de Santamaría ha insistido en su visita a Ceuta, donde consiguió solo 12 votos en la primera vuelta, que considera el apoyo de los afiliados como “un mandato de unidad. “Hemos de trabajar por esa unidad que tanto desean los afiliados del Partido Popular”.

Las ex vicepresidenta y candidata a liderar el PP frente a Pablo Casado, ha querido además enviar un mensaje al Gobierno de Sánchez sobre su gestión de las relaciones con la Generalitat recordándole que “el apaciguamiento y las cesiones” no sirven para nada. Saénz de Santamaría ha querido recordar además que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le puso “una querella criminal por defender la unidad de España”. “Mi marido me dice que lo ponga en el currículum, querellada por defender a España: orgullosa”.