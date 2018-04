El Senado aprueba el aumento al 75% de la bonificación al transporte de pasajeros para residentes

El senador ceutí, Guillermo Martínez, ha sido el encargado de defender la propuesta para “mejorar la calidad de vida” de los ceutíes y fomentar el arraigo en las ciudades autónomas. Los populares, como así ha sido, confiaban en la complicidad del resto del grupos habida cuenta de que anteriormente habían presentado, en el caso del PSOE, similares iniciativas aunque solo para el transporte aéreo y pensadas para Canarias y no para las ciudades autónomas a, incluir el transporte interinsular. Para el senador melillense y presidente autonómico, Juan José Imbroda, se trata de un “un acto de justicia social y de justicia de igualdad”.

Martínez lanzó un mensaje especialmente dirigido al PSOE, si realmente quieren hacer efectiva la medida, por lo que instó a los socialistas a que “si quieren recuperar parte del crédito que han perdido durante estos años en las dos ciudades, apoyen estos presupuestos”. También Imbroda retó al PSOE a “que no veten los presupuestos, porque si no, no hay moción que valga”.

En el camino se quedaron varias enmiendas, entre ellas una de Unidos Podemos que planteaba ampliar la bonificación a las conexiones en la Península para continuar viaje, bien en tren, por carretera o avión.