El sistema de pensiones, a debate en el PSOE

"Una vez más, los socialistas vamos a hablar del futuro de nuestras pensiones, y sobre todo el de los jóvenes que tienen entre 20 y 30 años, pues como decía Adriana Lastra, Vicesecretaria del PSOE, “eres joven, pero tu pensión ya te la están robando hoy”, argumentan desde el PSOE de Ceuta invitando a participar en la asamblea abierta que l socialistas van a celebrar el viernes día 2 de febrero en la biblioteca de Adolfo Suárez, a partir de las 20,00 horas, con la presencia de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, secretario de Política Institucional.

"Y es que Celia Villalobos, presidenta del Pacto de Toledo, no se le ocurría otra cosa que decirle a los jóvenes de hoy que “cuando te jubiles dentro de cuarenta años, y te corresponda una pensión miserable, la culpa habrá sido tuya, porque no has ahorrado”. Y se preguntaba ¿qué son dos eurillos al mes como hacen los jóvenes de Dinamarca?", ironizan lamentando que "en lugar de defender el sistema público de pensiones se dedica a vender las bondades de los planes de pensiones privados".

Para el PSOE, el Partido Popular, con la complicidad de Ciudadanos, representa una amenaza para la continuidad de unas pensiones dignas. El PP ha expoliado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones. El déficit ha llevado a Rajoy a sacar de la hucha 70.000 millones de euros. Esa cantidad la heredó de Zapatero y hoy solo quedan 8.095 millones de euros. Y si no se ha agotado totalmente ha sido como consecuencia del préstamo de 10.192.

"Pero nosotros, los socialistas, no nos limitamos a denunciar, sino que ponemos en la mesa propuestas muy claras y concretas: Derogar la Reforma Laboral y la ley de la Reforma de las Pde 2013; acabar con la política de precarización del empleo y de los bajos salarios, y garantizar salarios dignos hoy y pensiones justas para mañana; incrementar los ingresos con dos nuevos impuestos: impuesto a la banca y a las transacciones financieras", desgranan