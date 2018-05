Los socialistas prometen que no pactarán con los independentistas

Rafael Leal es “optimista”, aunque no salgan las cuentas sin el apoyo de partidos que pueden comprometer el discurso de Sánchez como PdeCat, Bildu, Esquerra Republicana.,. Votos son necesarios para una mayoría si no se cuenta con el improbable apoyo de Ciudadanos, que ha puesto como condición la convocatoria inmediata de elecciones y que no haya pactos con independentistas. Condición esta última que garantiza Leal desde Ceuta. “No vamos apactar con el independentismo”, tranquiliza Leal a los votantes, “no se va a ceder ni un ápice”. Aunque recuerda que las presidencia del Congreso, por ejemplo, la consiguió el PP con el apoyo de los independentistas.

Cuestiones que el PSOE abordará en un Comité federal extraordinario que se celebrará este lunes en Madrid, según ha adelantado Leal que, insiste, es “optimista” aunque “no puedo decir más nada”.