La televisión pública elimina un vídeo de los diputados no adscritos de su canal de noticias

Radio Televisión Ceuta publicó ayer a las 12.41 horas en su web un vídeo y una información con el titular “Los diputados no adscritos están dispuestos a llegar hasta el final”, pero la información ya no está accesible ni en su web ni en el canal de youtube. La eliminación del vídeo la decidió el director gerente de la sociedad, Antonio Gómez, según ha podido conocer Ceutaldia.com de fuentes de toda solvencia.

Los hechos son claros y aún ahora se pueden rastrear con poca pericia para seguir las miguitas de pan que ha dejado esta acción inusual en medios y más aún en un ente público. La información en vídeo se publicó en la propia web de RTVCE a las 12.41 horas de este miércoles bajo el titular anteriormente citado. Si uno acude al buscador Google y pone en el motor de búsqueda el titular le aparecerá como primer resultado de la búsqueda un enlace a la web del ente público que tiene ese titular. En la URL que ofrece la página al dar el mítico “error 404”, se puede entender con un poco de pericia que los primeros números de la parte final de esa URL corresponden a la fecha y la hora de la publicación de la noticia “202006171241”, año 2020, mes 06, día 17, hora 12.41. A los bots de Google que trabajan incansables rastreando toda la World Wide Web en busca de páginas que indexar en su motor de búsqueda les dio tiempo a registrar el documento para ofrecerlo en los resultados porque no fue hasta pasadas las 15 horas del miércoles cuando se decidió y se ejecutó la eliminación de la información.

Similar sucede en youtube. La televisión pública usa esta herramienta para subir sus vídeos a la web y encastrarlos en su web. Si se acude a la página en la plataforma de vídeos de la tele pública en la lista de difusión de noticias se puede apreciar como aparece un “vídeo eliminado” y no disponible, por tanto, que coincide con el tramo horario en el que publicó en un primer momento la información. Pero de nuevo el denominado ‘caché’ de la página, también propiedad de Google deja claro que llegó a estar disponible. Tanto así que el propio diputado no adscrito llegó a verlo publicado y comenzó a compartir el enlace por la red social Whatsapp, en donde aparece el enlace con una foto borrosa en la que se adivina su perfil y el titular claramente identificatorio ‘Los diputados no adscritos están dispuestos a llegar hasta el final’.

Así las cosas desde el ente público se han negado a dar explicaciones oficiales sobre lo sucedido, aunque sí se asume la decisión por parte del director gerente y se remite a una explicación genérica sobre las directrices marcadas a la llegada de Gómez para el tratamiento a la información política: cada grupo en función de su representatividad. Se deduce que la postura de la televisión pública secunda la del Gobierno y la de VOX que consideran a los no adscritos “tránsfugas”, aunque no se hayan ido de VOX a ningún otro grupo y se hayan limitado a abandonar su grupo parlamentario por las insuperables diferencias que marcaron los famosos mensajes de WhatsApp. Es decir, en tanto en cuanto no se les reconozca su representatividad, algo que pelean vía judicial y de lo que precisamente hablaban en la noticia eliminada, no tendrán minutos en el ente público.

Los diputados no adscritos han solicitado por escrito explicaciones sobre lo ocurrido a la presidenta del Consejo de Administración, la vicepresidenta del Gobierno, Mabel Deu, al considerar que han sufrido una censura por parte de la televisión de todos, también de ellos.

La decisión del ente público, cuyo director gerente, fue aupado al cargo por VOX y el PP tras la salida de su predecesor, Isaac Medina, al romper el Gobierno con el apoyo que le había ofrecido el PSOE al inicio de la legislatura, llega en un contexto de claro intervencionismo por parte del Gobierno y sus socios de VOX sobre el acceso a la información de los ceutíes, blindando y premiando en el plan de comunicación a las cabeceras de El Faro de Ceuta y El Pueblo de Ceuta , y en menor medida a Ceutatv.com, y tratando de asfixiar a los digitales de la ciudad al imponer un límite de trabajadores para poder optar a la publicidad institucional al que el Ejecutivo sabe que no llegan.

Además, existe un precedente que trabaja en contra de la decisión adoptada por RTVCE al eliminar las declaraciones de los diputados no adscritos. Hace sólo dos legislaturas la diputada entonces de Caballas, Fatima Hamed, hoy líder del MDyC, también tomó la decisión de abandonar su grupo político para pasar a la situación de no adscrita. En aquel entonces, acorde a los intereses del PP, con cita electoral a la vista, era dividir el voto del localismo, y Hamed recibió un buen trato por parte de RTVCE. Su primera entrevista tras abandonar Caballas la concedió precisamente en la televisión pública que le dedicó mucho más de los dos minutos de una noticia con un espacio prolongado para que expresara sus ideas y no tuvo ningún problema para ver reflejadas sus propuestas y posicionamientos políticos en el ente público durante toda su trayectoria como no adscrita, si bien en la Asamblea tuvo que pelear, también jurídicamente, sus derechos, finalmente reconocidos, para poder intervenir en los Plenos, idéntica situación, sólo en este aspecto de lo que les sucede ahora a los ex de VOX.