El “tinglaíto multicultural” que viene por el “gilipollas de Juan Vivas” es “ataque y manipulación”, según VOX

De casta le viene al galgo. En Ceuta los rumores siempre han corrido más que la velocidad de la luz, sin que ningún Einstein haya logrado hasta ahora descifrar la fórmula exacta que les ha otorgado semejante capacidad viral en tiempos en los que aún ni había Whatasapp. Hoy todo es más moderno, los rumores son ‘fakes’ y lo que corre más que la luz son toda clase de archivos a través de las redes sociales de teléfono en teléfono, sean o no ciertos. Este jueves, 16 de julio, la viralidad la ha disparado un audio, que va acompañando a un vídeo hecho con fotografías. Ese audio se atribuye de forma indirecta al líder de VOX, Juan Sergio Redondo, cuyo partido no ha dejado de meterse en charcos multiculturales, por declaraciones, tuits o demás, casi siempre de otros y no de su líder. La lista va desde la " auténtica invasión islamista " de los migrantes , el cierre de mezquitas , a la retirada de subvenciones a todas las entidades religiosas , también las cristianas, el famoso chat de la “tercera guerra mundial contra los musulmanes” , el t uit de los esquiadores de la División Azul y ahora, si echaban en falta a una comunidad, el audio se centra en la que falta, la hindú.

Pueden escuchar el audio en este enlace en redes sociales , o pueden leerlo, en la siguiente transcripción literal de las palabras que salen de una voz, que parece la de Juan Sergio Redondo, aunque ni tan siquiera está claro. El partido no lo ha negado, al menos no del todo, pero habla de “ataque y manipulación”. Esta es la transcripción literal del audio que ya está levantando una polvareda en redes:

“Siempre se han dedicado a su bazar a su historia y ni se les ha sentido, para nada. ¿Sacar a pasear ellos un elefante?¿Ponerse ellos a hacer la fiesta de los colores y tal? Eso no lo han hecho en su puta vida. Todo esto viene desde que viene el gilipollas de Juan Vivas y empieza con el rollito de la multiculturalidad, entonces aquí todo el mundo ahora quiere montar su tinglaíto multicultural, a parte de llevarse un tinglaíto bueno en temas de subvenciones con el rollo religioso, que esa es la parte esencial, ahora te viene a montar el espectáculo a marcar la diferencia, a que la ciudad de no sé qué de no sé cuanto. Pero aquí en ceuta los hindús, tú como mucho sabías el de la tienda porque eran más oscuritos de piel con la pinta que tienen y poco más, jamás han dado un solo problema, estas son las tonterías que tiene Juan Vivas y las tonterías que tiene la gente”.

Preguntado el partido por el audio en cuestión esta ha sido su respuesta:

“No sabemos de donde sale eso, pero en todo caso se estudiará por si hay que ampliar la querella”. La formación mantiene un proceso abierto por la aparición de los mensajes del chat interno de la formación, que también sostienen que están manipulados. “Se indagará quién está haciendo esto. Vamos a seguir indagando quien hace esas manipulaciones y ataques y nos lo imputa a nosotros”, ha referido la formación en Ceuta.

Preguntados ex compañeros de filas de Redondo en la formación van desde el rotundo es Juan Sergio Redondo y atribuyen el audio a otro chat o a ciertas dudas por el tono: “Suele ser más cursi y más relamido, más rebuscado, a lo mejor en un ataque de cojones…”. Pero en todo caso, atribuyen el audio a tiempos lejanos, “posiblemente” a los tiempos en los que el partido estaba relanzándose en Ceuta bajo una gestora que pilotaban Carlos Alonso Hieke y María Avendaño y que ya vivió un cierto debate interno al hilo de felicitar o no las festividades religiosas de las minorías. Ahí, atribuyen la posición de no hacerlo al propio Redondo y la defensa de la necesidad de sí tener esa deferencia a quienes poco después abandonarían la formación por diferencias irreconciliables. “Después hemos acudido a lo más grande de actos de las comunidades, Juan Sergio también, de la Comunidad Hindú incluida”, refiere uno de los ex militantes.