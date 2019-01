Las transferencias estatales para MENA y la parcela de embolsamiento, en el aire

La delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y su equipo han confirmado este jueves en rueda de prensa que en los Presupuestos Generales del Estado para 2019 elaborados por los de Pedro Sánchez no aparece la partida específica para contribuir a la mejora de la atención a los menores extranjeros no acompañados (MENA) que, con un importe de 6,4 millones (2,3 para Ceuta), sí salía en el documento del año pasado, ejercicio durante el que, además, los socialistas repartieron 40 millones adicionales entre todas las Autonomías (algo más de 1 para la Ciudad).

El asesor económico de Mateos, Roberto Rodríguez, ha dicho que lo que se ha consignado es una partida global de 30 millones cuyo desglose por Administraciones se espera conocer en breve para poder precisar si la Administración autonómica mantendrá las transferencias de 2018 o perderá respaldo económico del Estado en esta materia.

Más crudo han pintando Mateos y su jefe de Gabinete, Juan Hernández, que la Ciudad vaya a recibir el medio millón que espera para pagar a medias los costes de mantenimiento de la explanada de embolsamiento de Loma Colmenar.

La delegada ha llegado a decir que se trata de un equipamiento cuyos gastos compete asumir y sufragar a la Ciudad y Hernández ha explicado que, aunque la Delegación se ofreció a negociar una aportación de Interior, el Gobierno de Juan Vivas no ha justificado todavía de ninguna manera cuál es el coste total a cubrir, paso ineludible para después calibrar cómo repartido. "No sabemos el gasto real que produce esa zona, no hemos hablado de nada: cuando recibamos información habrá respuesta", ha resumido el jefe de Gabinete.

Sobre la frontera, para la que únicamente se ha reservado 1,25 millones en el documento, la delegada ha dicho que esa cantidad servirá para "hacerla más fluida" con herramientas "inteligentes", concretamente "lo fundamental, lo que nos hace falta ahora mismo para evitar esta entrada incontrolada que tenemos".