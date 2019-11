La ultraderecha rompe la unidad institucional en Ceuta contra la violencia machista

Como cada 25 de noviembre, PP, PSOE, MDyC y Caballas han aparcado diferencias políticas en el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para unirse contra la violencia machista, pero esta vez la unidad institucional se ha quebrado con la ausencia de Vox, que se ha desmarcado de los actos institucionales negándose a sumarse a la condena unánime de la muerte a manos de sus parejas o ex parejas de 51 mujeres este año y 1.027 solo desde 2003.

En virtud de un acuerdo plenario, la Asamblea se ha reunido para mostrar su repulsa contra la violencia de género y su “firma compromiso” de “unir corazones y voluntades” por la igualdad y en pro de una sociedad “libre de violencia contra las mujeres”. “Eliminar la violencia contra las mujeres sigue siendo de justicia social”, reivindicaba la declaración institucional de la Asamblea en el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El manifiesto de la Asamblea pone el foco en la necesidad de denunciar, de romper las cadenas del miedo y la vergüenza de las víctimas y denunciar: “Continúa siendo demasiado alto el número de mujeres que no denuncian. En este año 2019, 40 mujeres asesinadas que no habían denunciado previamente a sus agresores, seguramente por miedo, por vergüenza, por temor a no ser creídas, por dependencia o quizás también porque la violencia socava a la mujer de tal manera que queda reducida, empequeñecida, bloqueada, aislada y sin capacidad de respuesta”.

La Asamblea reivindica el compromiso de todos, también en la denuncia. “No dar un paso atrás en contra de la violencia de género y seguir trabajando bajo el compromiso y responsabilidad para lograr una sociedad libre de agresiones a la mujer. Todas y todos, como familiares, vecinos/as y amigas/os somos responsables de romper con el silencio ante cualquier situación de violencia con la que nos encontremos”.

“Unidos, mujeres y hombres, debemos seguir avanzando en una educación en valores, tolerancia y respeto mutuo, avanzar en una sociedad donde hombres y mujeres compartan los mismos derechos y obligaciones tanto en el hogar como fuera de él, avanzar en una sociedad más sensible y concienciada ante los abusos e injusticias.

Desde Vox aprovechan para vincular inmigración con la violencia machista señalando a los inmigrantes de fomentar la trata de blancas y la inseguridad en los barrios, especialmente para las mujeres

Declaración que no comparten desde Vox Ceuta , que se han limitado a remitir un manifiesto alternativo en el que piden la “derogación de la Ley de Violencia de Género, que consideran que “colectiviza y victimiza a la mujer,” y “vulnera la presunción de inocencia y establece tribunales sólo para hombres”. Desde Vox aprovechan además para vincular inmigración con la violencia machista señalando a los inmigrantes de fomentar la trata de blancas y la inseguridad en los barrios, especialmente para las mujeres. Para Vox se trata de un uso “electoralista” e “ideológico” de las mujeres.

Premio a la Policía Local

Los actos institucionales de la Ciudad Autónoma en este 25 de noviembre han continuado en el Salón del Trono donde se ha hecho entrega del premio a la unidad especializada en violencia de Género de la Unidad de Proximidad de la Policía Local, un“referente” en la lucha contra la violencia machista con dos pilares que deberían regir las políticas de género: “empatía y sensibilidad”, han destacado desde la Ciudad. El premio lo ha recogido el jefe de la unidad, Rogelio Pitalúa, que ha destacado la labor “multidisciplinar” de una unidad que va más allá del trabajo policial.

Un trabajo que ha ensalzado el consejero de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Javier Guerrero, quien ha subrayado además, quizá en un mensaje para Vox, que la violencia contra la mujer “es un delito, no un problema doméstico”. Los actos institucionales han terminado en la plaza de la Constitución donde se ha leído un nuevo manifiesto recordando a las más de mil víctimas y se han desarrollado diversas actividades en las que han participado los alumnos de la Universidad de Granada y residentes en el CETI.