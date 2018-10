Una delegación de la Comisión de Interior del Parlamento europeo visitará Ceuta los días 30 y 31

Un delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento europeo visitará Ceuta el 30 y el 31 de octubre tras pasar por Melilla para reunirse con la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, visitar la frontera y el perímetro, conocer el CETI y ofrecer una rueda de prensa antes de regresar a Bruselas.

En la ciudad hermana, el grupo también visitará el Centro de Menores 'La Purísima'.

La delegación estará compuesta por eurodiputados franceses, portugueses, polacos y españoles de los grupos democristiano, socialista, conservadores, liberales y verdes.

Los europarlamentarios españoles integrados en la visita serán Marina Albiol, Maite Pagazaurtundúa, Juan Fernando López Aguilar y Florent Marcellesi.

El viaje parte de que "la cuestión migratoria es clave para el futuro de Europa" y de que "ante el auge de extrema drecha del 'Refugees go home' es fundamental construir una Europa solidaria y acogedora alrededor del 'Refugees welcome' que debe omenzar en la Frontera Sur de Ceuta y Melilla no con devoluciones en caliente sino con respeto a los derechos humanos y solidaridad entre países para acoger en buenas condiciones a los migrantes, empezando por los menores".