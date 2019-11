Unidas Podemos Ceuta llevará al Congreso un plan de empleo “garantizado”

Izquierda Unida Ceuta tiene ya lista para su elevación al Congreso de los Diputados una propuesta de disposición de emergencia social ante el panorama que soporta la ciudad ante el nivel de pobreza que tenemos: “Un plan de emergencia social que capacite a los ceutíes sus necesidades básicas, entre ellas el empleo y formación, para ello proponemos y negociaremos con el nuevo gobierno entrante un paquete de medidas extraordinarias que palie el mal que los y las ceutíes padecen”·, ha explicado el líder de IU en Ceuta, Antonio Nepomuceno.

“Somos constitucionalistas pero no de los que se fijan solo en el 155, también en el artículo 35, somos tan celosos de la Constitución que hasta mencionamos artículos que a otros nos se les ocurre”, ironiza el coordinador de IU en Ceuta, apelando al artículo de la Carta Magna que consagra, aunque no se cumpla, que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

Este Plan de Empleo “garantizado”, explica Nepomuceno, está hecho a la medida de las necesidades de Ceuta con planes específicos para mujeres maltratadas, personas con discapacidad o jóvenes, para que puedan escapar de la “cárcel económica y política” que representa Ceuta.

La propuesta de IU incluye una base de empleo garantizado, equiparado a la formación, “mientras trabajas te formas”, explican desde IU. La iniciativa contempla una bolsa pública de empleo verde; una bolsa de empleo de obra pública estatal y una bolsa de empleo público para garantizar la asistencia de la ley de dependencia, “que dé asistencia a personas necesitadas de cuidados, como personas con enfermedades de asistencia directa o personas impedidas, dicha bolsa se organizará también desde la formación”, añaden

La propuesta medida de Ceuta de IU prevé un cupo de empleo juvenil, un cupo para mujeres, para una paridad de empleo garantizado; un cupo para personas discapacitadas, donde se dé respuesta a personas impedidas que les permita desarrollar tareas de trabajo y desarrollo a nivel personal; un cupo para mujeres maltratadas, “para que puedan tener la autosuficiencia personal de desarrollo económico para no tener dependencia del maltratador”.

Izquierda Unida quiere también potenciar con la colaboración de la ciudad autónoma de Ceuta un plan de empleo tecnológico “que procese el desarrollo de una energía publica ecológica como la energía solar o la eólica, todo enfocado desde la formación para capacitar dicho empleo energético, donde se expresa también un factor de empleo verde”.

Todo este proceso, explica Nepomuceno, “tiene que estar auditado primero por un estamento público como pudiera ser el SEPE, gestionado por funcionarios de carrera, para garantizar el buen desarrollo de dicho plan de empleo garantizado y para evitar la mercantilización de algo tan sagrado como es el empleo público, teniendo como observadores de dicho proceso a partidos políticos y sindicatos, para tener el máximo celo y garantías del proceso de selección de las personas que padece y vive la pobreza en nuestra ciudad, tales varemos de selección deben ser aplicados por discriminación positiva hacia la gente más necesitada, tanto por tiempo de desempleo, como cargas familiares o factores de pobreza.”

El Plan de Empleo no es una solución

“Entendemos desde IU y Podemos Ceuta que el Plan de Empleo actual no ofrece desarrollo a nuestra ciudad y no saca a la gente de la pobreza, para una ciudad tan pequeña como la nuestra, no supone para el estado español crear dicho plan de emergencia, entendiendo que las empresas privadas no pueden dar respuesta al desempleo, donde hay un núcleo de personas que no van a poder trabajar por la incapacidad de la oferta privada, es de justicia aplicar tal disposición ministerial a nuestra ciudad, empleo garantizado unido a la formación es realmente lo que entendemos como progreso, como nuestra constitución así dice”, recuerdan en el desglose del plan que presentarán en el Congreso de los Dipoutados.