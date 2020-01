Unidas Podemos pide paralizar los permisos a salas de juegos hasta que se modifique el reglamento

“Lo que pretendemos es aplicarla por tiempo indefinido hasta que se modifique la ley y priorizar las zonas más afectadas, donde los vecinos llevan tiempo denunciando la proliferación de casas de apuestas y reclamando medidas contra ellas. Su aprobación implicará que durante ese tiempo Urbanismo no podrá conceder más licencias a este tipo de negocio. Asimismo, instaremos al organismo municipal a estudiar las distancias permitidas entre las salas de juego y los colegios puesto que nuestros jóvenes están alcance del juego doblando la esquina”, resumen desde UP en un comunicado.

“La ludopatía es una grave adicción y su aumento está siendo proporcional por toda nuestra ciudad, especialmente en los barrios más vulnerables, en zonas con mayor paro y exclusión social. Este auge afecta siempre a los barrios humildes, de clase trabajadora y es por eso que vamos a proponer una moción en el pleno del congreso para pedir un Decreto Ley que no quede como borrador en cajón, que sirva para regular y para que las administraciones autonómicas y locales puedan actuar también ante esta adicción, esta ‘heroína’ que está destrozando vidas, cada vez más, las de las personas más jóvenes”, reivindican, recordando que España es el país europeo con mayor tasa de ludópatas de entre 14 y 21 años. “La expansión de la ludopatía entre los y las jóvenes ceutíes, es un drama social y el ayuntamiento de nuestra ciudad debe tomar cartas en el asunto para frenarla”.

“La normativa autonómica y municipal actual no sirve para proteger la salud pública en nuestros barrios”, denuncian, apuntando que Hadú, una de las barriadas más transitadas de la periferia, “está contaminada”. “A escasa distancia, comprendida entre los 40 o 50 metros hay dos salones de juegos, situados en una zona frecuentada por los y las jóvenes y no sólo eso sino que se encuentran cerca de las escuelas e institutos. Los vecinos han presentado alegaciones que no han sido atendidas ya que se trata de un procedimiento reglado que debe proteger a los y las ceutíes frente a esta actividad tan nociva”, acusan, “que se sigan concediendo permisos, supone un efecto negativo para la salud pública e incrementa el riesgo psicosocial para centenares de familias en nuestra ciudad. En los últimos años se han duplicado los pacientes tratados por estos trastornos derivados del juego en nuestra ciudad.

Entre las medidas propuestas para “acabar con esta lacra”, UP proponen que estos locales no abran antes de las 22.00 horas y que no puedan publicitarse, tanto si lo hacen en locales como por internet, tal como ocurre con otros productos nocivos, como el alcohol y el tabaco. Será obligatorio que coloquen en su entrada un cartel de advertencia sobre los peligros de la ludopatía y se implementará una estrategia estatal para frenarla. Se limitará su proximidad a centros escolares, se crearán programas de prevención dirigidos específicamente a todas las escuelas, exigir en los contratos y las convocatorias de subvenciones anuales a las entidades y las empresas que participen que tengan medidas de inhibición de la conexión a páginas de casas de juego "online" o bien medidas de sensibilización para la prevención a las adicciones. Se restringirá el uso de reclamos, como bonos de bienvenida o comida y bebida más baratas de lo habitual, y se establecerán límites de tiempo de apuestas y de gastos diarios y mensuales. “También incrementaremos los impuestos a estos negocios con el objetivo de aumentar la inversión en la prevención y el tratamiento del daño social que producen. En paralelo, diseñaremos una política para abrir un centro social para nuestros jóvenes ceutíes, que funcione como espacio cogestionado donde puedan desarrollar actividades culturales y de ocio, y se genere también empleo joven en nuestros barrios”, añaden.