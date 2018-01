Varga: “El Gobierno no sabe a lo que va a FITUR”

Ciudadanos acusa al Gobierno de no saber a qué va a FITUR y exige que dé datos de los acuerdos firmados en la feria de turismo "y no cuente las mismas milongas año tras año".

El pasado mes de febrero, a su vuelta de FITUR, el entonces consejero de Turismo, Fernando Ramos, calificaba de “éxito rotundo” la presencia de Ceuta en la Feria Internacional de Turismo, con los retos por delante de agilizar la frontera y abaratar el precio del barco. “A la vista está que seguimos en el mismo punto”, lamentaba el portavoz de Ciudadanos, Javier Varga, que pide al Gobierno que este año “no venga con la misma milonga”, aunque se teme que así será de nuevo, porque, a su juicio, “el Gobierno no sabe a lo que va a FITUR”.

Para Cs el único objetivo del Gobierno en FITUR es “promocionarse” y “volver con buenas fotos para el comercio local” y exige al consejero de Turismo, Emilio Carreira, que, a su vuelta, dé cuenta del número de acuerdos formalizados en la feria, datos sobre el impacto económico de la presencia de Ceuta en FITUR “y no cuente la misma milonga año tras año”.

Lo único a ciencia cierta que el Gobierno lleva a FITUR es la intención de abaratar el billete de barco a no residentes y de la que aún no se conocen los detalles, salvo “que nos va a costar 1,5 millones de euros”, matizaba Varga para quien “pagar para traer turistas no es hacer política turística”.

Ara Varga es necesario que el Gobierno deje en manos de profesionales la gestión de las políticas en materia de turismo. Expertos en la materia que han de crear y vender paquetes turísticos con Ceuta como destino y han de hacerlo “quienes hacen que un billete a Londres cueste 20 euros y no la Administración”.