Varga sobre los PGE: "En vez de un plan de choque nos encontramos con una inversión ridícula"

Para Ciudadanos, la prueba de el poco peso específico de los PGE en Ceura es que el propio delegado del Gobierno, "el encargado de venderlo" lo califique de "continuista", reconociendo que "tiene poco de lo que presumir". Unos Presupuestos Generales del Estado para 2018 en los que "en vez de un plan de choque nos encontramos con una inversión ridícula", lamenta Varga.

Los PGE para 2018 que presentó este martes el Partido Popular, no solucionan las carencias de Ceuta, a juicio de Cs, "carencias que son el resultado de años" y cuya urgencia no han sabido imponer en Madrid. "Y eso que no han dejado de presumir de la estupendísima disposición del presidente y los ministros".

Por ello, Varga se consuela con "los seis logros" que Ciudadamnos ha logrado meter en el proyecto de PGE cuya aprobación definitiva está en el añíre, sin mayoría para sacarlo adelante.