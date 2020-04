Vázquez baraja llevar al Gobierno a los Tribunales por "vulnerar" sus derechos como diputada no adscrita

La diputada no adscrita María del Carmen Vázquez, que hace tres meses abandonó la disciplina del Grupo Parlamentario de Vox tras la divulgación de supuestos mensajes islamófobos de su Gestora a través de Whatsapp, ha advertido este jueves al Gobierno de la Ciudad de que acabará en los Tribunales por "vulnerar mi derecho a la participación política" si no reestructura "de inmediato" la composición de los Consejos de Administración de las entidades del sector público de acuerdo con la nueva composición de la Cámara, en la que los de Juan Sergio Redondo ya no tienen seis escaños, sino cuatro.

El Ejecutivo local, que se apoya en Vox desde que antes de Navidad dejó de hacerlo en el PSOE para darle "estabilidad" y "gobernabilidad" a Ceuta, no ha efectuado todavía los cambios necesarios para corregir la nueva representatividad de los partidos en la Cámara, de acuerdo con la cual votan sus representantes en cada Consejo de Administración.

"Las reuniones de órganos rectores como el de Procesa que se han celebrado y arrojado resultados que no se corresponden con la realidad de la Asamblea deben ser anulados y la vulneración del derecho a la participación política de los dos diputados no adscritos, corregida de inmediato", ha exigido Vázquez.

El Reglamento de la Asamblea estipula literalmente que cuando se produce la separación de su Grupo de un diputado hay que revisar "en el plazo de quince días" la "composición" y "la asignación de los miembros a las Comisiones y a los órganos rectores de los Entes y Empresas de la Ciudad". "Si no se ha hecho todavía es porque el Gobierno se ha plegado a las órdenes de Vox", lamenta la diputada no adscrita.

El secretario general del PSOE, Manuel Hernández, también ha reclamado en el Consejo de Procesa la adaptación del mismo a "la nueva configuración de la Asamblea", ya que en caso contrario sus decisiones quedan "desvirtuadas".