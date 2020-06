Vázquez y Rodríguez ven a Vox tras su "censura" en RTVCE y el nuevo marco de publicidad institucional

Los diputados no adscritos en la Asamblea, José María Rodríguez y María del Carmen Vázquez, han anunciado este martes que pedirán formalmente el "cese" del director gerente de RTVCE, Antonio Gómez, como supuesto responsable de la "censura" de la entrevista que la televisión pública retiró de sus canales de difusión el miércoles de la semana pasada, decisión tras la que identifican el espíritu "propio de regímenes totalitarios" que atribuyen a sus antiguos compañeros de Vox, como los nuevos criterios de reparto de la publicidad institucional "que parece diseñada para eliminar voces discrepantes".

"El pasado 17 de junio manipularon y censuraron la entrevista que con muy buena fe nos hizo un periodista que llevaba mucho tiempo detrás, pero ni el Gobienro de la Ciudad ni ningún grupo político puede utilizar la televisión pública para intereses espurios o para coartar la libertad de expresión porque eso es lo que utilizan regímenes totalitarios: una buena democracia", ha contrapuesto la diputada, "es la que hace que sus medios públicos sean plurales y no acepta comportamientos dictatoriales ni censuras inquisidoras".

Vázquez ha lamentado que todavía no ha recibido "ninguna explicación" sobre la retirada de dicha información pese a habérsela pedido personalmente y por escrito a Mabel Deu ("ella sabía perfectamente lo que se había hecho porque la entrevista estuvo varias horas colgada en redes y desapareció sin esplicación alguna", ha acusado la no adscrita).

La parlamentaria ha asegurado incluso que, si de ella y su compañero dependiese, le quitarían a RTVCE una parte de su presupuesto equivalente a su representantividad en el Pleno "y se la donaríamos a quien pudiéramos, como a los medios digitales, que parece que les van a perjudicar mucho excepto a 'Ceuta Ahora".

Rodríguez ha ligado directamente la esencia de Vox con esas "prácticas inconstitucionales: veta a este, no le dejes hablar...". "No me sorprende que lo pretenda Vox, sino que se le arrime el Gobierno de la Ciudad, que solo puede sacar desprestigio de esto", ha criticado el diputado, que en el próximo Pleno interpelará al Ejecutivo precisamente por su nuevo plan de publicidad institucional, ya que desde su punto de vista los requisitos estipulados para acceder a ella no son aceptables "de forma muy evidente".

"Yo no me las doy de progresista, pero se sale del marco de la ley de una forma descarada", ha criticado antes de hacer acto de contrición por las veces en las que Vox, todavía con él en esas filas, vetó o expulsó de sus convocatorias a distintos medios como este. "Es una estrategia errónea no dejar trabajar a la prensa con independencia de la crítica que haga cada uno y de las inclinaciones de cada medio", ha asumido. "A mí nunca me pidieron mi opinión para nada y si algún día decías algo, te pedían explicaciones", ha añadido Vázquez.