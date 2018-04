El vial Puerto-Frontera será "permeable" y “más barato” que el de Zapatero

Razones que no ha terminado de aclarar, aunque sí ha explicado que el proyecto incluido en los PGE de 2018 prevé que el vial sea permeable y más barato, gracias en parte a las nuevas técnicas de construcción., condiciones puestas por el Gobierno de las Ciudad y con las que se ha redactado de nuevo el proyecto. “Que sea permeable, que no sea una autovía sin salidas sino que haya distintos ramales para que haya desahogo para las barriadas”, alegaba García, que ha explicado que si no se contempla en el anterior Plan General ni en la nueva redacción es porque no se puede si no hay garantías de que en cinco años está terminado, para evitar problemas con los propietarios de los terrenos afectados. Una garantía de finalización que a la vista de la complejidad técnica del proyecto es poco probable, teniendo en cuenta que se incluyen un viaducto y un túnel.

Explicaciones que, confesaba Mohamed Alí, líder de Caballas, no han convencido, recordando que en su día el Gobierno rechazó el proyecto al entender que la Operación Paso del estrecho (OPE) se ha desinflado a su paso por Ceuta, que era realmente costoso y por originarse en un Gobierno de zapatero. Pegas que ahora ha olvidado el Gobierno que ha recuperado el proyecto. “Ese proyecto tiene una gran importancia”, rebatía García, “ a pesar de que la OPE haya disminuido sigue siendo importante unir el puerto y la frontera, ese proyecto existía y hay un antecedente avanzado que se puede mejorar con las nuevas técnicas”.