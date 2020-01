Vivas abre la puerta a cambios en su Gobierno y en la Mesa de la Asamblea "por el interés general"

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, no ha querido este lunes "anticipar ningún acontecimiento" sobre posibles planes para reestructurar su Gobierno o cambiar la composición actual de la Mesa de la Asamblea, con la socialista Cristina Pérez (su salida completaría la "purga" del PSOE que promueve Vox y, quizá, de paso, resolver la reivindicación económica del diputado Francisco José Ruiz ) y la 'popular' Dunia Mohamed como vicepresidentas, pero ha dejado claro que hará lo que tenga que hacer para afrontar los grandes desafíos políticos que atisba en 2020.

"Estamos empezando el año con aprobar los Presupuestos como primer objetivo para, a partir de ahí, tomar decisiones que redunden en una mayor capacidad para responder a las demandas de la ciudadanía, para ejecutar un documento que marca la hoja de ruta de la legislatura y con el que tenemos que disponer de las capacidades políticas adecuadas para poder desarrollarlo", ha apuntado.

"¿Eso significa que va a haber cambios en el Gobierno? No lo sé. ¿Significa que va a haber cambios en las Vicepresidencias de la Mesa de la Asamblea, que están vinculadas? Tampoco lo sé. Lo que sí sé es que voy a poner todos los medios a mi alcance para que seamos", ha concretado, "una institución y un Gobierno con capacidad de respuesta a las exigencias que tiene Ceuta planteadas".

Entre ellas ha mencionado tanto la aprobación de las cuentas de la Administración autonómica como "la situación de emergencia que vivimos con la llegada masiva gota a gota de menores extranjeros no acompañados; la recuperación de las ayudas no reconocidas en 2019 por importe de 7,2 millones de euros; y el planteamiento de una acción estratégica por parte de todos en beneficio de un horizonte económico sólido y estable".

Se trata de "tres prioridades fundamentales", a las que hay que sumar el Plan de Gestión que incorpora el Presupuesto de 2020, para cuya consecución tomará "decisiones de reforzar o cambiar áreas pensando siempre en el interés general, no en el del PP, si es necesario".

"Aquí nosotros no podemos vivir al margen de lo que ocurra a nivel nacional: la sensibilidad que el Gobierno de la Nación pueda tener para defender la unidad, la integridad, la solidaridad y la cohesión territorial de acuerdo con el artículo 2º de la Constitución no nos puede ser ajena, nos tiene que preocupar, y si no atender los compromisos de las ayudas para el agua y los gastos derivados de la frontera son un presagio aquí vamos a plantar cara", ha advertido, "porque la defensa de la solidaridad es la defensa de la unidad de España".