Vivas alaba que se dé socorro al ‘Aquarius’ pero urge a la UE a acordar una política migratoria “común”

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas, ha asegurado este miércoles antes de partir hacia la romería de San Antonio que le parece “muy bien” que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya “socorrido” a los migrantes embarcados en el ‘Aquarius’ en aguas del Mediterráneo porque “la integridad física y la vida de las personas está por encima de cualquier otra consideración” pero ha insistido en que le parece “urgente” y “prioritario” que las instituciones europeas adopten una posición migratoria “común” con el fin de que los flujos de indocumentados no se “desvíen” de un país a otro en función de sus políticas y de que unos Estados “no sufran las actitudes de otros”.

“Este tema”, ha puesto de relieve Vivas en declaraciones a los medios, “es extraordinariamente importante, uno de los grandes fenómenos del siglo XXI, y si tenemos una política común monetaria, comercial, arancelaria o fiscal también hace falta tenerla para aplicar las mismas reglas migratorias”.

El presidente de la Ciudad Autónoma no ha querido especular sobre si la acogida ofrecida al ‘Aquarius’ generará algún tipo de “efecto llamada” sobre Ceuta y Melilla pero sí ha dejado claro que “las fronteras tienen que funcionar como tales porque si no todo lo demás se viene abajo, no se puede mantener el Estado del Bienestar y se siembra la semilla de la xenofobia”.

Este principio es, a su juicio, más importante si cabe en Ceuta, “donde no puede considerarse a efectos de inmigración irregular que la frontera está en el puerto”. “Por las fronteras solo deben pasar las personas documentadas y no se pueden tomar al asalto”, ha remachado antes de elabar el “trabajo extraordinario” que para conseguirlo hacen “las Fuerzas de Seguridad en general y la Guardia Civil en particular”.

Precisamente “la frontera” ha sido una de las “prioridades para Ceuta” que Vivas ha señalado en su primera conversación telefónica a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, a la que ha insistido en la necesidad de contar con más medios humanos y materiales y de negociar con Marruecos la apertura de un paso específico para los vehículos que se dedican a transportar mercancías al país vecino.

Vivas ha repetido a la ministra, como hizo el viernes pasado con Pedo Sánchez, los “condicionantes que concurren en Ceuta” y “lo importante que es contar con el Gobierno de España debido a esas peculiaridades”.