Vivas asume que no podrá devolver las competencias sobre MENA pero repite que "desbordan" a Ceuta

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha descartado este miércoles en el Pleno emprender la reforma del Estatuto de Autonomía que sería necesaria para poder devolver al Estado las competencias sobre Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), una aspiración sobre la que encargó un informe jurídico que todavía no tiene terminado pero que ya se sabe desde hace más de un semana que apuntaba en esa línea de complejidad política máxima.

El Gobierno local priorizará ahora, por tanto, buscar una respuesta "nacional" al "problema" de los MENA, la "crisis" que le llevó a esbozar el órdago de las competencias al Estado, que de momento ya ha destinado 1,1 millones más a Ceuta para atender a esos jóvenes este año.

"En verano el número de MENA acogidos en 'La Esperanza' aumentó un 80% y en este caso nos encontramos ante competencias solapadas: la de Inmigración, que es del Estado, y una propia de Menores pero en los MENA se dan las dos y por lo tanto hacen falta mecanismos específicos de actuación más allá de los ordinarios", ha contextualizado el líder del Ejecutivo local en su respuesta (ha tomado la palabra en lugar de la consejera competente, Adela Nieto) a una interpelación de Caballas, que ha cargado con dureza contra los "juegos con fuego" que ha imputado Aróstegui al PP en su "propagación del odio" hacia ese colectivo con presuntas intenciones electorales.

El presidente, que ha reprobado a Aróstegui por sus palabras, ha insistido en que sus cifras son reales, en que “los ceutíes” gastan “solidariamente” cada año “más de 7 millones de euros” en los MENA y en que solo se reciben del Estado “3,4”. A renglón seguido, ha rechazado visiblemente ofendido y airado ninguna “lección” del portavoz de Caballas, de quien ha aseverado que "es de vergüenza lo que hace por un puñado de votos".

"Creemos que donde mejor está el menor es en su casa y lo que no puede pasar es que algunos territorios tengan que soportar un esfuerzo extraordinario por su situación geográfica. Este es un asunto de interés nacional, no solo de Melilla, Canarias, Ceuta o Andalucía", ha repetido Vivas.

"Toda la sociedad' no: algunos hijos de puta"

Aróstegui ha lamentado la afición a “linchar” del PP y ha negado que señale a toda “la sociedad ceutí” de la incipiente “paranoia colectiva” que ve alrededor de los MENA. “En Ceuta, como en todas partes, hay personas maravillosas, las conozco, e hijos de puta”, ha distinguido.

El localista ha insistido en que “Ceuta no está desbordada económicamente” por los MENA. “¿Ustedes creen que diciendo esa estupidez de que donde mejor están los menores es en su casa? A la gente hay que decirle la verdad, que tenemos un problema y que ustedes tienen que gestionarlo porque son quienes gobiernan y a la gente hay que decirles la verdad, que a Ceuta no se extienden los acuerdos que alcance Marruecos con España porque no es lo mismo para el país vecino un menor en Sevilla o en Hadu”, ha puntualizado el portavoz de Caballas, estupefacto por la virulencia con la que ahora “exige” el PP la devolución de Menores a Sánchez, a quien recetan una firmeza que no exhibían con Rajoy.

“No dejen que las cosas fluyan hacia no se sabe dónde porque tenemos recursos y leyes para actuar con los menores que no cumplan o no se porten bien porque los hay buenos, regulares y malos, como en cualquier colectivo", ha resumido el diputado de Caballas, a quien Vivas ya no ha contestado renunciando a su segundo turno en el uso de la palabra.