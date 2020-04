Vivas, califica de “injustificado e inconstitucional” que el Estado no transfiera los 7,2 millones que faltan

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha reiterado una vez más la necesidad de que el Gobierno central transfiera los 7,2 millones aún pendientes de las transferencias correspondientes a 2019 para el abastecimiento de agua y los gastos en el entorno fronterizo. Obligaciones contempladas en los presupuestos General del Estado desatendidas a las que se añade el gasto en la atención a inmigrantes atrapados por el estado de alarma en Ceuta y a los que la Ciudad alberga en instalaciones municipales y atiende con fondos propios que, entiende debería ahora volcar en los efectos sociales de la pandemia y no en la inmigración, comoetencia del Estado.

“Desatender estas cuestiones no está justificado, es injusto, contraviene la Constitución que establece en su artículo segundo la unidad de España, patria común e indivisible. Hay que atender las necesidades donde más falta hace, donde son más acusadas, prestando especial atención al hecho extrapeninsular.”, ha defendido. “Lo seguiré diciendo y espero que se rectifique”, ha insistido Vivas, especialmente molesto por la falta de respuestas del Gobierno de Pedro Sánchez. “Para nada se ha dado respuesta, ni versión convincente”, lamenta Vivas, “no lo entendemos, no está justificado. No termino de explicarme por qué está pasando. Puedo especular”, ha insinuado Vivas.