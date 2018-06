Vivas no se decanta por un candidato a suceder a Rajoy y no descarta que los compromisarios corrijan a la militancia

El presidente del Partido Popular de Ceuta, Juan Vivas, ha seguido el ejemplo de Rajoy, aún líder de los populares, y ha optado por no interferir apostando por ningún candidato a la sucesión al frente del PP nacional. Al tiempo que ha señalado lo obvio, que el candidato saldrá del Congreso de mediados de julio y será elegido por los compromisarios, a los que ha dicho, no se les va dar ninguna consigna y votarán libremente, por lo que no es descartable que sus votos acaben por corregir a los de la militancia o refrendar esa voluntad.

Preguntado por su voto, Vivas ha manifestado: “El PP está en un proceso democrático en estos momentos; creo que está poniéndose en valor la categoría del presidente Rajoy en muchos aspectos. Nos ha indicado también a nosotros un camino a seguir en relación con este momento tan importante para el partido: y es que la voz le corresponda a los militantes y afiliados al partido. Yo no quisiera que mi opinión pudiera de alguna manera perturbar o influir en esa voz que le corresponde a los afiliados. No quiero influir. El mío es un voto del que está todo el mundo muy pendiente”, ha rechazado pronunciarse por su opción entre los candidatos que concurren.

Así, ha optado por ensalzarlos a todos por igual: “Lo que sí digo es que las personas que concurren a estas primarias son personas muy capaces, muy competentes y que creo que tienen un gesto al servicio del partido, de España y también creo que cuando se culmine este proceso estoy convencido que el PP va a salir reafirmado en sus principios, en sus convicciones, en la defensa de la unidad de España, de su integridad territorial, en la defensa de una política económica que ha resultado extraordinariamente provechosa para España y también en situar en el primer orden de prioridades a Ceuta. También saldremos en condiciones de ganar las próximas elecciones de mayo del año que viene y llegar y recuperar el Gobierno de la nación”.

Vivas ha calificado la visita de Cospedal a Ceuta la próxima semana para explicar su proyecto de “extraordinariamente relevante”.

El presidente de los populares ceutíes no ha negado que la elección se producirá como está establecido. Esto es, la militancia elegirá el próximo día 5 de julio entre los candidatos que se presentan y también a los compromisarios que tendrán el voto definitivo del sucesor de Rajoy el próximo 21 de julio en el Congreso del PP nacional. Aunque a ese congreso van un nutrido grupo de compromisarios natos –no electos-, entre otros el propio Vivas, que serán los que decidan quién sucede a Rajoy entre los dos candidatos que el día 5 de julio hayan obtenido más votos. En un proceso que se conoce como primarias de doble vuelta, similar al modelo electoral francés, en el que para salir elegido hace falta obtener más del 50 por ciento de los votos en la primera votación o si no se alcanza esa cifra ganar la segunda vuelta en la que sólo compiten los dos candidatos que más votos obtuvieron en la primera.

“El Congreso puede elegir a la persona que más votos haya sacado en las primarias o puede no elegir a esa persona. Eso es lo que dicen los Estatutos”, es decir, que finalmente el Congreso, los compromisarios, nos natos y los elegidos el próximo día 5 de julio pueden acabar por corregir a los militantes. Y en ese sentido Vivas no ha arrojado ningún compromiso para respetar la voz de la militancia, al revés: “Nunca se va a dar directriz alguna a los compromisarios. Votarán libres. Los compromisarios que vayan al Congreso votarán en función de su parecer y de su criterio. Nadie va a dar ninguna instrucción”. La declaración es toda una garantía para los compromisarios electos, pero deja en el limbo el influyente peso el computo final de los miembros natos del Congreso popular, como Vivas, que con su parecer podrían cambiar el destino marcado por la militancia. Más aún si se tiene en cuenta que si nadie obtiene esa mayoría absoluta en la primera vuelta, los apoyos de los candidatos descartados pueden acabar por ser decisivos para la elección del sucesor de Rajoy.