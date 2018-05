Vivas echa en falta más "colaboración" marroquí para "ordenar" los flujos fronterizos

politica

“Culpa de tener cuñados no tengo y además es un cuñado al que aprecio, con el que me llevo muy bien y en ejercicio de su libertad como ciudadano tomó la decisión de participar de una empresa que no es concesionaria de la ciudad autónoma”. Así respondía el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, a las insinuaciones del PSOE sobre su implicación en el Caso Mahersa, empresa a la que están vinculados un diputado del PP, José Manuel Ávila, y su cuñado, el ex alcalde Aurelio Puya, y cuya concesión está siendo investigada por la Justicia y le ha costado el puesto al frente de la Autoridad Portuaria a José Torrado.