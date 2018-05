Vivas elige a Rafael Rodríguez, asturiano de 70 años con perfil técnico, para sustituir a Torrado

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, a quien le corresponde proponer al ministro de Fomento al presidente de la Autoridad Portuaria, ha elegido al actual director general de la Marina Mercante, el asturiano Rafael Rodríguez Valero, para sustituir a Torrado. Lo ha hecho en base a "su currículum" y al conocimiento personal que de él tiene tanto el líder del Ejecutivo local como otros consejeros como Adela Nieto o Emilio Carreira.

Según ha señalado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Jacob Hachuel, el elegido, que ya ha aceptado dejar el cargo que ocupaba desde enero de 2012, atesora una "acreditada experiencia" en el sector portuario y vendrá a "continuar la labor de Torrado para situar en el lugar que le corresponde al Puerto de Ceuta y aprovechar cualquier oportunidad que dé nuestro entorno".

Nacido en Gijón en 1948, Rodríguez Valero es doctor en Marina Civil, licenciado de la Marina Civil en Máquinas Navales por la Universidad de A Coruña y Máster en Derecho y Negocio Marítimo y Gestión Portuaria (Shipping Bussines) por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha sido inspector del Lloyds Register’s of Shipping, así como inspector de empresa mixta de Chile "con distintas responsabilidades en la gestión económica y empresarial". Su trayectoria docente se inició en la Escuela Superior de la Marina Civil en Barcelona. Desde enero de 1999 ejerció como profesor titular en el Área de Máquinas y Motores Térmicos del Departamento de Ciencias de los Materiales y Náutica, Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de A Coruña, formando parte de su Junta de Gobierno y del Claustro, así como director del Departamento de Energía y Propulsión Marina de esta Universidad.

Hachuel ha dicho que el Gobierno de Vivas "respeta" las "razones" esgrimidas para dimitir por Torrado, a quien ha dejado claro que no se le ha cesado de forma encubierta. "Es una persona noble, leal, generosa y constructiva, como ha demostrado siempre, y le deseamos la mejor de las suertes en su nueva vida", ha apuntado.

El consejero no ha dejado pasar la oportunidad de llamar a todos a la "reflexión" sobre si no se está conduciendo a los políticos a una presunción de culpabilidad. "Parece que los políticos ahora debemos demostrar la inocencia antes que otros la culpabilidad y eso no es bueno para nadie", ha lamentado en rueda de prensa.